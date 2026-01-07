Снігопади та хуртовини накриють Україну: де замете найбільше та коли вдарить мороз

Сильні снігопади та відчутні морози прийдуть в Україну вже найближчими днями, оскільки очікуються атмосферні фронти від циклону, який рухається зі Середземномор'я на північний схід.

Опади варто чекати вже 7 – 9 січня. Таку інформацію розповіла синоптикиня Тернопільського обласного центру з гідрометеорології Оксана Озимків. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Телеграф".

Коли випаде сильний сніг і де?

Синоптикиня розповіла, що перший день снігопадів буде вже 7 січня, зокрема опади будуть сильними у ранкові та денні години. За її словами, за 12 годин можливе випадіння опадів до 19 міліметрів, а також хуртовини.

8 січня значний сніг (7 – 19 міліметрів за 12 годин), 9 січня невеликий сніг. Ввечері 8 січня та вночі 9 січня тилова частина циклону по області зумовить пориви північно-західного вітру 15 — 20 метрів за секунду, хуртовини,

– розповіла Оксана Озимків.

Вона уточнила, що у п'ятницю, 9 січня, опадів стане дещо менше, проте повністю сніг не припиниться. Також фахівчиня попередила, що на дорогах у ці дні можлива ожеледиця, тому радимо бути обережними.

Які морози чекати?

Наприкінці тижня температура повітря відчутно знизиться. У денні години 9 та 10 січня стовпчики термометрів покажуть від 7 до 12 градусів морозу. Уночі у суботу показники будуть в межах від 12 до 17 градусів морозу.

Неділя, 11 січня, як очікується буде найбільш прохолодною найближчим часом. Вночі буде від 13 до 18 градусів морозу, вдень, за словами синоптикині, температура коливатиметься від 9 до 14 градусів морозу.

Яка погода буде найближчими днями?