Снігопади накриють кілька областей: оголошено штормове попередження

У західних областях України ввечері 22 листопада та вдень 23 листопада очікують значні снігопади. Через це у кількох областях оголосили І та ІІ рівні небезпеки.

Зокрема ІІ рівень небезпеки – помаранчевий – оголосили у Львові ввечері 22 листопада. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Закарпатську ОВА, Львівську міську раду та телеграм-канали.

Де очікуються снігопади?

У Львові оголосили штормове попередження через значні опади мокрого снігу та хуртовини вночі 22 листопада та 23 листопада.

Увечері 22 листопада у Львові діятиме ІІ – помаранчевий – рівень небезпеки. У неділю – 1 рівень небезпеки – жовтий.

Окрім хуртовини, очікується налипання мокрого снігу та ожеледиця на дорогах.

Вночі та вранці 23 листопада значні опади очікуються на Закарпатті, зокрема в Ужгороді. Синоптики прогнозують дощ, мокрий сніг, а в горах – сніг та налипання мокрого снігу. На дорогах можлива ожеледиця, подекуди – ожеледь. У високогір’ї також можуть бути пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду та хуртовини.

В області оголошено перший рівень небезпеки – жовтий.

Заступник голови ОВА Ростислав Пріцак повідомив, що такі умови можуть спричинити перебої зі світлом та звʼязком, ускладнений рух транспорту, труднощі в роботі комунальних служб та ризики для туристично-рекреаційної сфери.

Водіїв та пішоходів закликають бути обережними на дорогах. Автомобілям потрібно тримати увімкненими фари та тримати дистанцію з іншими транспортними засобами. Пішоходам вказують обережно переходити дорогу та використовувати світловідбивні елементи – стрічки, наклейки тощо.

У Тернопільській області очікуються дощ, мокрий сніг, слабка ожеледь, туман і налипання мокрого снігу. Особливо інтенсивними опади можуть бути вночі.

Якою буде погода 23 листопада?