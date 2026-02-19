Десятки скасованих рейсів та разючі затори на дорогах: Москву накрив рекордний снігопад

Московський регіон 19 лютого страждає від зимової негоди. Аномальний снігопад від циклону "Валлі" приніс заметіль, сильний вітер і значні опади. Так, за добу може випасти понад 70% лютневої норми снігу. Перемети вже сягають 58 сантиметрів.

Про сніговий апокаліпсис у російській столиці написали низка російських медіа, зокрема ТАСС. Ситуацію коментували також представники гідрометцентру та місцевої влади.

Які наслідки заметілі в Москві?

Через негоду на дорогах Москви утворилися 8-бальні затори, середня швидкість руху становить 23 кілометри за годину. Повідомляється, що після 15:00 інтенсивність опадів має послабшати, але сніг триватиме весь день, ніч і наступну добу.

Москву заметає снігом: дивіться фото ТАСС

Тож дептранс попереджає москвичів про можливі локальні затримки та зміни маршрутів наземного транспорту, зокрема автобусів. Ситуація ускладнена на кількох ключових ділянках:

МКАД у районі Волоколамського шоссе, зовнішня сторона Садового кільця біля Садової-Спасської;

Ленінградський проспект у напрямку центру;

проспект Андропова біля метро "Технопарк" (у напрямку області).

Рух на дорогах у російській столиці ускладнений: дивіться відео росЗМІ

У центрі очікуються локальні перекривання доріг, загальна завантаженість може зрости до 9 балів.

На тлі негоди в місті ціни на таксі зросли майже втричі, час поїздки суттєво збільшився. Роботу канатної дороги "Воздушний трамвай" на ВДНХ також призупинено. Низка сервісів доставки повідомляє про значні затримки.

Москвичі борються зі сніговими заметами: дивіться фото росЗМІ

У аеропортах (Шереметьєво, Домодєдово, Внуково, Жуковський) з початку доби скасовано 19 рейсів (включно з 6 іноземними), 14 затримані понад 2 години, 6 літаків відправили на запасні аеродроми.

Комунальні служби працюють в посиленому режимі, намагаючись чистити магістралі, тротуари, проводити протиожеледну обробку.

Москву засипає снігом: дивіться відео ТАСС

Зі свого боку мер міста Сергій Собянин назвав ситуацію екстремальною. Жителів закликають утриматися від поїздок на авто, бути максимально обережними через заноси, вітер і погіршення видимості.

Нагадаємо, наприкінці січня Москву теж спіткала подібна ситуація, що призвело до запровадження "помаранчевого" рівня погодної небезпеки та ускладнення руху на дорогах.

