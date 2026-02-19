Десятки отмененных рейсов и поразительные пробки на дорогах: Москву накрыл рекордный снегопад

Московский регион 19 февраля страдает от зимней непогоды. Аномальный снегопад от циклона "Валли" принес метель, сильный ветер и значительные осадки. Так, за сутки может выпасть более 70% февральской нормы снега. Переметы уже достигают 58 сантиметров.

О снежном апокалипсисе в российской столице написали ряд российских медиа, в частности ТАСС. Ситуацию комментировали также представители гидрометцентра и местных властей.

Какие последствия метели в Москве?

Из-за непогоды на дорогах Москвы образовались 8-бальные пробки, средняя скорость движения составляет 23 километра в час. Сообщается, что после 15:00 интенсивность осадков должна ослабнуть, но снег будет продолжаться весь день, ночь и следующие сутки.

Поэтому дептранс предупреждает москвичей о возможных локальных задержках и изменениях маршрутов наземного транспорта, в частности автобусов. Ситуация осложнена на нескольких ключевых участках:

МКАД в районе Волоколамского шоссе, внешняя сторона Садового кольца возле Садовой-Спасской;

Ленинградский проспект в направлении центра;

проспект Андропова возле метро "Технопарк" (в направлении области).

В центре ожидаются локальные перекрытия дорог, общая загруженность может вырасти до 9 баллов.

На фоне непогоды в городе цены на такси выросли почти втрое, время поездки существенно увеличилось. Работа канатной дороги "Воздушный трамвай" на ВДНХ также приостановлена. Ряд сервисов доставки сообщает о значительных задержках.

В аэропортах (Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский) с начала суток отменено 19 рейсов (включая 6 иностранных), 14 задержаны более 2 часов, 6 самолетов отправили на запасные аэродромы.

Коммунальные службы работают в усиленном режиме, стараясь чистить магистрали, тротуары, проводить противогололедную обработку.

В свою очередь мэр города Сергей Собянин назвал ситуацию экстремальной. Жителей призывают воздержаться от поездок на авто, быть максимально осторожными из-за заносов, ветра и ухудшения видимости.

Напомним, в конце января Москву тоже постигла подобная ситуация, что привело к введению "оранжевого" уровня погодной опасности и усложнению движения на дорогах.

