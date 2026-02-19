Десятки отмененных рейсов и поразительные пробки на дорогах: Москву накрыл рекордный снегопад
- Аномальный снегопад в Москве вызвал значительные пробки на дорогах и отмену авиарейсов.
- Цены на такси выросли почти втрое, коммунальные службы работают в усиленном режиме для борьбы с последствиями непогоды.
Московский регион 19 февраля страдает от зимней непогоды. Аномальный снегопад от циклона "Валли" принес метель, сильный ветер и значительные осадки. Так, за сутки может выпасть более 70% февральской нормы снега. Переметы уже достигают 58 сантиметров.
О снежном апокалипсисе в российской столице написали ряд российских медиа, в частности ТАСС. Ситуацию комментировали также представители гидрометцентра и местных властей.
Какие последствия метели в Москве?
Из-за непогоды на дорогах Москвы образовались 8-бальные пробки, средняя скорость движения составляет 23 километра в час. Сообщается, что после 15:00 интенсивность осадков должна ослабнуть, но снег будет продолжаться весь день, ночь и следующие сутки.
Поэтому дептранс предупреждает москвичей о возможных локальных задержках и изменениях маршрутов наземного транспорта, в частности автобусов. Ситуация осложнена на нескольких ключевых участках:
- МКАД в районе Волоколамского шоссе, внешняя сторона Садового кольца возле Садовой-Спасской;
- Ленинградский проспект в направлении центра;
- проспект Андропова возле метро "Технопарк" (в направлении области).
В центре ожидаются локальные перекрытия дорог, общая загруженность может вырасти до 9 баллов.
На фоне непогоды в городе цены на такси выросли почти втрое, время поездки существенно увеличилось. Работа канатной дороги "Воздушный трамвай" на ВДНХ также приостановлена. Ряд сервисов доставки сообщает о значительных задержках.
В аэропортах (Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский) с начала суток отменено 19 рейсов (включая 6 иностранных), 14 задержаны более 2 часов, 6 самолетов отправили на запасные аэродромы.
Коммунальные службы работают в усиленном режиме, стараясь чистить магистрали, тротуары, проводить противогололедную обработку.
В свою очередь мэр города Сергей Собянин назвал ситуацию экстремальной. Жителей призывают воздержаться от поездок на авто, быть максимально осторожными из-за заносов, ветра и ухудшения видимости.
Напомним, в конце января Москву тоже постигла подобная ситуация, что привело к введению "оранжевого" уровня погодной опасности и усложнению движения на дорогах.
Когда зима с морозами и снегопадами отступит от Украины?
В Украине зимний режим продлится как минимум до конца февраля. Ожидаются периодические осадки, температура будет держаться преимущественно в пределах от -10 до 0 градусов.
На ближайшее время циклоны вызовут неустойчивую погоду с осадками и колебаниями температуры. С 19 по 21 февраля ожидаются ощутимые морозы, в частности ночью до -18 градусов мороза на севере.
Также в Кировоградской, Черкасской, Полтавской и Сумской областях будет сильный снег и метели. ГСЧС предупреждает о гололедице на дорогах.