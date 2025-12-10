Удар по Тернополю: підтверджено загибель 4-річної Софії та її мами Тетяни Попик
- 8 грудня підтверджено загибель 4-річної Софії та її 35-річної мами Тетяни Попик внаслідок ракетного удару по Тернополю 19 листопада.
- У списку зниклих безвісти залишається ще троє дорослих.
Внаслідок ракетного удару Росії по Тернополю 19 листопада відомо про кількох безвісти зниклих. Проте 8 грудня підтвердили загибель Софії Попик та її мами Тетяни.
Про це пише 24 Канал з посиланням на "Тернополяни".
Що відомо про жертв атаки?
Росія вдарила по багатоповерхівці на вулиці Стуса у Тернополі 19 листопада. Там виявили ще двох загиблих. Як повідомила депутатка Тернопільської районної ради Світлана Гуменна, жертвами стали 4-річна Софія Попик та її 35-річна мама Тетяна Попик. Раніше вони вважались безвісти зниклими.
Дівчинку одразу впізнав її батько. Водночас візуально ідентифікувати тіло жінки 35 років було неможливо. Лише ДНК-експертиза від 8 грудня підтвердила, що загибла є мамою Софії.
Нагадаємо, що загиблій дитині лише у серпні виповнилось 4 роки. Її мама Тетяна була головним спеціалістом фінансово-господарського відділу Департаменту капітального будівництва Тернопільської ОВА.
Внаслідок атаки також загинула бабуся Софії – 54-річна Галина Мацьків
Як пише видання, станом на 9 грудня у списку зниклих безвісти залишались ще троє дорослих. Загальна кількість загиблих внаслідок того російського удару сягнула 38 людей.
Чия доля досі невідома?
Зниклими безвісти також залишаються Ніна та її 28-річний син Павло Дячун. Чоловік повернувся зі служби під Покровськом, щоб доглядати паралізованого після інсульту батька та допомагати матері.
Також невідома доля 82-річної Валентини Гриняк. Вона була педагогом і, як згадував її правнук, жила на шостому поверсі того будинку з 1982 року.
Нагадаємо, рятувальні роботи на місці удару тривали 4 доби.