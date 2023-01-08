З Іраном уже працюють: чи зможе Путін втримати своїх союзників

У Путіна, крім Білорусі, є ще ряд союзників. Це Індія, Китай, Іран та КНДР, однак невідомо чи будуть вони й надалі такі ж прихильні до Росії.

Про це 24 Каналу розповів голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук. Військову допомогу Росії надає Іран, зокрема, ще слід чекати кілька атак дронами-камікадзе.

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Індія та Китай

Рибачук зазначив, що Індія купує нафту в Росії за пів ціни, фактично по собівартості. Так само й Китай. Найбільшим покупцем енергоносіїв Росії була Європа. Однак, зокрема Німеччина уже заявила, що з 1 січня Росії в неї немає.

З Індією працюють й американці, і Японія, і Євросоюз. Тут не порівнювані речі. Торговий оборот з Євросоюзом у десятки разів більший, ніж з Росією. Якщо в Росії забрати енергоносії, там немає більше чого імпортувати,

– зауважив голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій".

Іран

Він продовжив, що Іран продає Росії шахіди, хоча не визнає цього. Однак з Іраном боляче працюють Ізраїль, Туреччина та США. Зокрема, кажуть про те, що є домовленості на постачання Росії іранських ракет, але їх немає. Проти ж дронів ефективно себе показують ті ж Gepard, і вони вже не є такою загрозою, як спочатку.

"Чи наважиться Іран давати ракети середнього й дальнього радіуса дій – великі підозри. Ізраїль банально знищив деякі заводи, знищив деяких іранських військових начальників. США ввели в санкційний ряд іранських громадян, які працюють і дотичні до постачання зброї Росії", – наголосив Рибачук.

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КНДР

За його словами, КНДР ніколи нікому не давала свої ракети, та і є питання у їхній ефективності. Ми бачимо, як демонстративно в них відбувається пуск деяких ракет, за присутності диктатора разом з родиною. Однак і з КНДР також працюють.

Я не знаю, наскільки союз Росії і КНДР може протистояти союзу 50 найбільш розвинених країн у світі. Риторика КНДР, яка буде розуміти, проти якого вітру вона хоче плюнути, буде мінятись, залежно від того, як близько вона підходитиме до переговорів,

– підкреслив голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій".

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