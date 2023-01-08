З Іраном уже працюють: чи зможе Путін втримати своїх союзників
У Путіна, крім Білорусі, є ще ряд союзників. Це Індія, Китай, Іран та КНДР, однак невідомо чи будуть вони й надалі такі ж прихильні до Росії.
Про це 24 Каналу розповів голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук. Військову допомогу Росії надає Іран, зокрема, ще слід чекати кілька атак дронами-камікадзе.
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Індія та Китай
Рибачук зазначив, що Індія купує нафту в Росії за пів ціни, фактично по собівартості. Так само й Китай. Найбільшим покупцем енергоносіїв Росії була Європа. Однак, зокрема Німеччина уже заявила, що з 1 січня Росії в неї немає.
З Індією працюють й американці, і Японія, і Євросоюз. Тут не порівнювані речі. Торговий оборот з Євросоюзом у десятки разів більший, ніж з Росією. Якщо в Росії забрати енергоносії, там немає більше чого імпортувати,
– зауважив голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій".
Іран
Він продовжив, що Іран продає Росії шахіди, хоча не визнає цього. Однак з Іраном боляче працюють Ізраїль, Туреччина та США. Зокрема, кажуть про те, що є домовленості на постачання Росії іранських ракет, але їх немає. Проти ж дронів ефективно себе показують ті ж Gepard, і вони вже не є такою загрозою, як спочатку.
"Чи наважиться Іран давати ракети середнього й дальнього радіуса дій – великі підозри. Ізраїль банально знищив деякі заводи, знищив деяких іранських військових начальників. США ввели в санкційний ряд іранських громадян, які працюють і дотичні до постачання зброї Росії", – наголосив Рибачук.
Рибачук про те, чи зможе Путін втримати своїх союзників: дивіться відео
КНДР
За його словами, КНДР ніколи нікому не давала свої ракети, та і є питання у їхній ефективності. Ми бачимо, як демонстративно в них відбувається пуск деяких ракет, за присутності диктатора разом з родиною. Однак і з КНДР також працюють.
Я не знаю, наскільки союз Росії і КНДР може протистояти союзу 50 найбільш розвинених країн у світі. Риторика КНДР, яка буде розуміти, проти якого вітру вона хоче плюнути, буде мінятись, залежно від того, як близько вона підходитиме до переговорів,
– підкреслив голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій".
Новини Ірану: останні події
- Адміністрація Джо Байдена 6 січня оголосила про низку нових санкцій і додаткових заходів, спрямованих на авіаційний і оборонний сектор Ірану. Вашингтон підвищує ставки у своїй кампанії проти Тегерана за постачання Москві зброї для війни з Україною.
- Взаємодія Росії та Ірану, який постачає країні-агресорці безпілотники, продовжується. А значить можуть і далі тривати атаки дронами-камікадзе по території України.
- У Вашингтоні обіцяють працювати над неможливістю виготовлення іранських дронів-камікадзе Shahed. Там натякають, що США та Ізраїль спільно цьому протидіятимуть.