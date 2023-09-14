Кім Чен Ин міг піти на співпрацю з Росією лише з дозволу Китаю: для чого це Сі Цзіньпіну

У середу, 13 вересня, північнокорейський лідер Кім Чен Ин і президент Росії Владімір Путін провели свою зустріч на космодромі "Східний". Імовірно, обговорювали насамперед постачання боєприпасів із Північної Кореї для російської армії.

Проте Кім не пішов би на співпрацю, якби це не схвалив китайський лідер Сі Цзіньпін. Тому зустріч двох диктаторів – не лінійне явище. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник, зауваживши, що є певні переваги цієї співпраці для стратегічного історичного виміру, а також серйозні тривоги для усього світу.

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"Кім Чен Ин не міг зіграти самостійно без дозволу Сі Цзіньпіна. Він дозволив такий крок. Чому? Сі лоскоче нерви Сполученим Штатам, бо між Америкою та Китаєм накопичилося дуже багато серйозних питань. І треба сідати за стіл переговорів та їх розв'язувати, чи принаймні шукати точки дотику для розв'язання", – сказав військовий експерт.

Які плюси та мінуси співпраці

Плюси – так звана друга армія світу просить зброю у Північної Кореї, яку 10 років тому не бачила на своїх геополітичних радарах. Такі дії з боку Росії можна вважати ознакою стратегічної слабкості.

Мінуси – вісь зла кінцево показана: Росія, Північна Корея, Китай, Іран, Сирія та навіть Куба. Ходять чутки, що кубинським добровольцям дозволять брати участь у війні проти України. Проте розуміємо, що Євроатлантичний простір у своїй сукупній мілітарній та економічній потузі – таки сильніший.

Черник про співпрацю Росії та Північної Кореї: дивитися відео

Китай грає стратегічну гру, адже дозрів стати світовим гемоном. Проте китайці мають давню багатотисячолітню філософію – нікуди не поспішати.

Дракон прокинувся до світового домінування, але ще не вирішив підняти у повітря і поливати усіх вогнем. Він ще споглядає та вивчає усе, що відбувається довкола нього та загально у світі. Але те, що це нова домінантна сила, з якою неминуче доведеться боротися – немає найменшого сумніву,

– наголосив Черник.

Росія отримає певну кількість зброї від Північної Кореї

Північна Корея – достатньо мілітаризована країна. З 22 мільйонів населення в армії служить – близько 2 мільйонів. Вони не припиняли реплікувати зброю, що виросло з технологічного укладу Радянського Союзу.

Корейці виробляють: 122 міліметрові снаряди, 155 міліметрові снаряди та реактивні снаряди до БМ-21 "Град". Тому Північна Корея щось передасть Росії, але не в такій великій кількості, про яку говорять у медійному просторі.

Позаяк самостійно Росія виробляє понад 125 тисяч снарядів щомісяця – це найбільший показник у світі. Наприклад, США виробляють близько 26 – 28 тисяч снарядів на місяць, якщо до середини осені наростять виробництво до 50 тисяч – буде дуже добре.

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