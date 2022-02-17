Сподіваємося, подієте рішуче, а не як у 2008 році, – Кислиця на Радбезі ООН

Сергій Кислиця виступив на засіданні Радбезу ООН, яке відбувається на тлі загрози нового російського вторгнення. Він пояснив, які наслідки може мати м'яка реакція на агресію Кремля.

Постійний представник України при ООН розкритикував Москву через порушення мінських угод. А також висловився про наміри Росії щодо визнання бойовиків, повідомляє 24 канал.

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Росія ігнорує мінські домовленості

Кислиця пригадав, як рівно 7 років тому українське місто Дебальцеве зазнало повномасштабного нападу з боку російських військ та їхніх найманців. Важка артилерія та обстріли летіли і на українських військових, і на цивільне населення.

Бої за Дебальцеве стали другим після Іловайська масштабним випадком зіткнення українських сил безпосередньо із російською армією у війні на Донбасі.

Це сталося попри те, що буквально напередодні були підписані мінські домовленості, які передбачали, зокрема, повний та всеосяжний режим припинення вогню, сказав постпред України.

Це лише один приклад того, як Росія порушила ці угоди майже одразу після підписання,

– підкреслив Кислиця.

Й наголосив, що порушення мінських зобов'язань й досі є стратегією Росії. Адже сьогодні, 17 лютого, окупанти обстріляли селище Станиця Луганська із важкого озброєння. Зазнала ушкоджень цивільна інфраструктура. Снаряд потрапив у дитячий садочок, в якому перебували 20 дітей.

Про можливе визнання бойовиків

Постпред України пояснив, що хоче привернути увагу Радбезу ООн до ситуації, яка загрожує процесу мирного врегулювання та виконанню мінських угод. Мовиться про звернення російських депутатів до Путіна, в якому ті просять офіційно визнати бойовиків на Донбасі.

Кислиця наголосив, що таке рішення йде всупереч зобов'язань, які взяла на себе Росія як одна з країн-підписанток мінських домовленостей.

Визнання бойовиків означатиме, що Росія виходить з мінських угод. Це завдасть величезного удару політичному й дипломатичному процесу, який ведуть українці з партнерами та союзниками,

– зазначив Кислиця.

Водночас він попередив, що "легітимізація" бойовиків не матиме правових наслідків й не поставить крапку у війні на Донбасі. Навпаки – я кщо Путін підтримає постанову Держдуми, наслідки будуть руйнівними. Саме тому Росія має вибір: шлях до деескалації й дипломатичного діалогу або рішуча реакція міжнародної спільноти.

Аналогія з ситуацією у 2008 році

Кислиця зауважив, що до схожих тенденцій Росія вже вдавалася у серпні 2008 році. Тоді Росія визнала незалежність Абхазії та Південної Осетії – окупованих грузинських територій. Відповідний указ видав тодішній президент Дмитро Медведєв – саме після аналогічного звернення Держдуми.

М'яка реакція з боку ООН у 2008 році призвела до тривалої окупації частин грузинської території. Ми сподіваємося, що чинні очільники ООН зробили висновки,

– наголосив дипломат.

Він закликав членів Радбезу ООН діяти більш рішуче, а Москву – зайняти конструктивну позицію щодо досягнення врегулювання у рамках чинних переговорних форматів. "Ми сподіваємося, що Росія візьме на себе відповідальність за порушення мінських угод, якщо вона йтиме тим же шляхом", – додав Кислиця.

Детальніше про події 2008 року – у програмі "Конфлікти": дивіться відео