Надеемся, что подействуете решительно, а не как в 2008 году, – Кислица на Совбезе ООН

Сергей Кислица выступил на заседании Совбеза ООН, которое проходит на фоне угрозы нового российского вторжения. Он объяснил, какие последствия может оказать мягкая реакция на агрессию Кремля.

Постоянный представитель Украины при ООН раскритиковал Москву из-за нарушений минских соглашений. А также высказался о намерениях России касательно признания боевиков, сообщает 24 канал.

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Россия игнорирует минские договоренности

Кислица вспомнил, как ровно 7 лет назад украинский город Дебальцево подвергся полномасштабному нападению со стороны российских войск и их наемников. Тяжелая артиллерия и обстрелы летели и на украинских военных, и на гражданское население.

Бои за Дебальцево стали вторым после Иловайска масштабным случаем столкновения украинских сил с российской армией в войне на Донбассе.

Это произошло, несмотря на то, что буквально накануне были подписаны минские договоренности, которые предусматривали, в частности, полный и всеобъемлющий режим прекращения огня, – отметил постпред Украины.

Это лишь один пример того, как Россия нарушила эти соглашения почти сразу после подписания,

– подчеркнул Кислица.

И отметил, что нарушение минских обязательств до сих пор является стратегией России. Ведь сегодня, 17 февраля, оккупанты обстреляли поселок Станица Луганская из тяжелого вооружения. Подверглась повреждениям гражданская инфраструктура. Снаряд попал в детский садик, в котором находились 20 детей.

О возможном признании боевиков

Постпред Украины объяснил, что хочет привлечь внимание Совбеза ООН к ситуации, которая угрожает процессу мирного урегулирования и выполнению минских соглашений. Речь идет об обращении российских депутатов к Путину, в котором они просят официально признать боевиков на Донбассе.

Кислица подчеркнул, что такое решение идет вопреки обязательствам, которые взяла на себя Россия как одна из стран-подписантов минских договоренностей.

Признание боевиков будет означать, что Россия выходит из минских соглашений. Это нанесет огромный удар политическому и дипломатическому процессам, которые ведут украинцы с партнерами и союзниками,

– отметил Кислица.

В то же время он предупредил, что "легитимизация" боевиков не будет иметь правовых последствий и не поставит точку в войне на Донбассе. Напротив, если Путин поддержит постановление Госдумы, последствия будут разрушительными. Именно поэтому у России есть выбор: путь к деэскалации и дипломатическому диалогу или решительная реакция международного сообщества.

Аналогия с ситуацией в 2008 году

Кислица отметил, что к подобным тенденциям Россия уже прибегала в августе 2008 года. Тогда Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии – оккупированных грузинских территорий. Соответствующий указ издал тогдашний президент Дмитрий Медведев – именно после аналогичного обращения Госдумы.

Мягкая реакция со стороны ООН в 2008 году привела к длительной оккупации частей грузинской территории. Мы надеемся, что действующие главы ООН сделали выводы,

– подчеркнул дипломат.

Он призвал членов Совбеза ООН действовать более решительно, а Москву – занять конструктивную позицию относительно достижения урегулирования в рамках действующих переговорных форматов. "Мы надеемся, что Россия возьмет на себя ответственность за нарушение минских соглашений, если она будет идти по тому же пути", – добавил Кислица.

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