Постоянный представитель Украины при ООН раскритиковал Москву из-за нарушений минских соглашений. А также высказался о намерениях России касательно признания боевиков, сообщает 24 канал.

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Россия игнорирует минские договоренности

Кислица вспомнил, как ровно 7 лет назад украинский город Дебальцево подвергся полномасштабному нападению со стороны российских войск и их наемников. Тяжелая артиллерия и обстрелы летели и на украинских военных, и на гражданское население.

Обратите внимание! Бои за Дебальцево стали вторым после Иловайска масштабным случаем столкновения украинских сил с российской армией в войне на Донбассе.

Это произошло, несмотря на то, что буквально накануне были подписаны минские договоренности, которые предусматривали, в частности, полный и всеобъемлющий режим прекращения огня, – отметил постпред Украины.

Это лишь один пример того, как Россия нарушила эти соглашения почти сразу после подписания,

– подчеркнул Кислица.

И отметил, что нарушение минских обязательств до сих пор является стратегией России. Ведь сегодня, 17 февраля, оккупанты обстреляли поселок Станица Луганская из тяжелого вооружения. Подверглась повреждениям гражданская инфраструктура. Снаряд попал в детский садик, в котором находились 20 детей.

О возможном признании боевиков

Постпред Украины объяснил, что хочет привлечь внимание Совбеза ООН к ситуации, которая угрожает процессу мирного урегулирования и выполнению минских соглашений. Речь идет об обращении российских депутатов к Путину, в котором они просят официально признать боевиков на Донбассе.

Кислица подчеркнул, что такое решение идет вопреки обязательствам, которые взяла на себя Россия как одна из стран-подписантов минских договоренностей.

Признание боевиков будет означать, что Россия выходит из минских соглашений. Это нанесет огромный удар политическому и дипломатическому процессам, которые ведут украинцы с партнерами и союзниками,

– отметил Кислица.

В то же время он предупредил, что "легитимизация" боевиков не будет иметь правовых последствий и не поставит точку в войне на Донбассе. Напротив, если Путин поддержит постановление Госдумы, последствия будут разрушительными. Именно поэтому у России есть выбор: путь к деэскалации и дипломатическому диалогу или решительная реакция международного сообщества.

Обратите внимание! У Путина заявили, что он "принял к сведению" обращение Думы относительно боевиков. Украина в ТКГ считает, что он будет торговать их признанием.

Аналогия с ситуацией в 2008 году

Кислица отметил, что к подобным тенденциям Россия уже прибегала в августе 2008 года. Тогда Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии – оккупированных грузинских территорий. Соответствующий указ издал тогдашний президент Дмитрий Медведев – именно после аналогичного обращения Госдумы.

Мягкая реакция со стороны ООН в 2008 году привела к длительной оккупации частей грузинской территории. Мы надеемся, что действующие главы ООН сделали выводы,

– подчеркнул дипломат.

Он призвал членов Совбеза ООН действовать более решительно, а Москву – занять конструктивную позицию относительно достижения урегулирования в рамках действующих переговорных форматов. "Мы надеемся, что Россия возьмет на себя ответственность за нарушение минских соглашений, если она будет идти по тому же пути", – добавил Кислица.

Подробнее о событиях 2008 года – в программе "Конфликты": смотрите видео