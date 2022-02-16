У Держдумі було 2 проєкти: один – від комуністів, інший – від партії "Єдина Росія", згідно з яким його треба відправити на консультацію в міністерство закордонних справ, щоб фактично відкласти в далекий кут. Детальніше про це в ефірі 24 каналу розповів представник Донецької області у Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш.

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Для Шольца влаштували шоу

За його словами, було несподіваним, що ухвалили саме комуністичний проєкт. Це говорить про те, що в Москву приїхав німецький канцлер Олаф Шольц.

Думаю, що для нього (Шольца – 24 канал) влаштували це велике шоу, щоб показати рішучість Росії, якщо Німеччина та Франція не натиснуть на Україну, щоб все ж реалізувати мінські домовленості у такому вигляді, в якому їх бачить Кремль. Вчора (15 лютого Кремль – 24 канал) публічно створив проблему, якої до цього не було для того, щоб зараз торгувати практично усуненням для Заходу чергової загрози щодо виходу Росії з мирного процесу щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Сергій Гармаш Представник Донецької області у Тристоронній контактній групі

Він пояснив, що "в торгах" Захід або надавить на Київ, або Путін підпише відповідний указ про визнання бойовиків незалежними державами.

Нагадаємо! Під час брифінгу із Путіним німецький канцлер заявив, що визнання бойовиків на Донбасі було б катастрофою, адже це повне порушення мінських домовленостей.

Гармаш: Путін поставив собі цей документ на стіл

Представник у ТКГ зауважив, що відповідна подія була присвячена зміцненню напруги та тиску на Україну, західних партнерів у виглядів ультиматумів НАТО, кібератак і різних диверсійних дій.

Це все був акт тиску. Я б не сказав, що Путін вже сказав "ні",

– наголосив Гармаш.

Він відзначив, що глава Кремля поставив цей документ собі на стіл. "Думаю, він там лежатиме як загроза Заходу і Україні щодо можливого виходу Росії із мінських домовленостей, якщо Захід не змусить Київ реалізувати мінські домовленості так, як хоче Кремль", – додав він.

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Нове засідання ТКГ

Тристороння контактна група вимагає позачергову зустріч через рішення Держдуми. Гармаш відзначив, що питання буде одне – нехай Росія прокоментує своє ставлення до мінських домовленостей.

Адже звернення до Держдуми фактично вбиває мінські домовленості, якщо його реалізують. Це серйозний політичний акт. Ми хочемо отримати відповіді,

– сказав Гармаш.

Він зауважив, що наразі відповіді від Росії немає. Він вважає, що держава-агресорка не погодиться на проведення позачергового засідання ТКГ. Тому без домовленостей говорити про порядок денний засідання немає сенсу.

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