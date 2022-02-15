Документ дає можливість звернутися Раді до урядів і парламентів всіх держав світу із проханням про невизнання одіозного рішення Кремля. Про це в ефірі 24 каналу розповів народний депутат, ініціатор документа Павло Бакунець.

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Рада звернулась до міжнародної спільноти

За його словами, одним із закликів Ради до міжнародної спільноти було і те, щоб невідкладно застосувати додаткові санкції щодо Росії за посилення ескалації та порушення безпеки на кордонах з Україною.

Ми зверталися, щоб міжнародна спільнота рішуче засудила дії Кремля щодо розгортання та брязкання зброєю на наших сухопутних і морських територіях та однозначно щодо одіозної ідеї Думи, за яку проголосували,

– наголосив Бакунець.

Він зауважив, що в парламенті всі одноголосно, окрім "п'ятої колони", проголосували за відповідну постанову і звернення. Наразі її вже готують, невдовзі направлять парламентам і урядом всім державам для відповідної реакції.

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"Ми надіємось на те, що світові уряди і парламенти однозначно запровадять нові економічні запобіжники, санкції для Росії для того, аби стримувати їхній розвиток, зокрема економіки. Можливо, достукаємось до голів одіозних людей в Кремлі, які ухвалили таке рішення", – сказав нардеп.

Важливо! Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

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