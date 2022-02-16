Якщо Путін його таки підпише, це означатиме фактично напад на суверенітет України. Щонайменше, так вважає глава міністерства закордонних справ Франції Жан Ів Ле Дріан.

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МЗС Франції жорстко оцінив перспективу визнання Путіним проросійських бойовиків

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан наголосив, що визнання Росією проросійських бойовиків на окупованій росіянами ж частині українського Донбасу (тобто так званих "ЛНР" та "ДНР") буде рівнозначним кроком до нападу на суверенітет України.

Якби це застосували, то була б свого роду "атака без зброї". То було б порушенням суверенітету України,

– сказав Ле Дріан.

Нагадаємо, сам Путін оцінив звернення своїх депутатів (а Дума у Росії повністю ручна у глави Кремля) як крок назустріч волі російських виборців. І цинічно пообіцяв, що "зробить усе для розв'язання проблем Донбасу".

Що йому заважало зробити це раніше і вивести свої війська з території України – Путін чомусь забув зізнатися.

До слова: міністр закордонних справ Франції також зазначив, що президент Еммануель Макрон хоче перевірити запевнення Росії щодо відведення військ від кордонів України.

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