Як маріонетки Путіна голосували за звернення? Чому виникли загрози для мінських домовленостей? Що конкретно сказали світові лідери? Чи підпише Путін звернення? Про це – у матеріалі сайту 24 каналу.

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Імітація законотворчості

14 лютого спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін помпезно заявив, що є аж дві постанови щодо визнання так званих "ЛДНР". І додав:

Буде ухваленим той варіант, який при рейтинговому голосуванні набере більшу кількість голосів.

Проєкти постанов внесли дві фракції – КПРФ і "Єдина Росія". Але не вбачайте тут класичного протистояння опозиції та влади. В Держдумі всі танцюють під дудку Кремля. Документи по суті нічим не відрізнялися. Нюанс лише один – варіант комуністів після ухвалення мав негайно відправитися президенту Путіну, а варіант "єдиноросів" спочатку адресувався до Міністерства закордонних справ, аби там йому дали правову оцінку, зокрема, щодо відповідності мінським угодам.

Заклик України: не визнавати!

Верховна Рада оперативно відреагувала на нахабні плани Держдуми. Зранку, 15 лютого, депутати проголосували за постанову про звернення до міжнародних організацій та урядів і парламентів держав щодо "невизнання незалежності незаконних утворень на тимчасово окупованих територіях окремих районів Донецької та Луганської областей".

Ключовий пункт звернення до світової спільноти:

Не визнавати будь-які рішення Російської Федерації, які будуть стосуватися визнання незалежності самопроголошених утворень на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Звернення адресоване:

Організації Об'єднаних Націй,

Європейської Комісії,

Європейського Парламенту,

Парламентської Асамблеї Ради Європи,

Парламентської Асамблеї ОБСЄ,

Парламентської Асамблеї НАТО,

урядів і парламентів держав світу.

Знову "нацисти" і "мальчики"

Росія очікувано проігнорувала пересторогу Верховної Ради.

Буквально через дві години Держдума – теж очікувано – проголосувала за звернення до Путіна визнати "ЛДНР". Переміг варіант комуністів, за який дружно віддали голоси 351 депутат з 368-ми (16 проти й 1 утримався). Версія "єдиноросів" набрала 310 голосів.



Так голосувала Держдума / Скріншот

При цьому під час обговорення постанов думці влаштували справжню істерію – з "праведним" гнівом, а подекуди навпаки – майже зі сльозами звучали обшарпані фрази про "нацистів", "бандеровців" і вбитих "мальчиків".

Так, член комітету Держдуми по справам СНД Віктор Водолацький цитував начебто жителів Донбасу:

Вони питають, коли нарешті ми побачимо конкретний захист Росії від нацистів, від "Правого сектора", який сьогодні знищує дітей і стареньких?

А його колега-комуніст Казбек Тайсаєв лякав, що "бандерівські формування намагаються розв’язати війну на Донбасі". Мабуть, забув, що війна, яку розпалила там якраз Росія, триває вже майже 8 років…

Дякують, але розуміють

Рішення Держдуми схвально оцінили лідери терористів "ДНР" і "ЛНР" Денис Пушилін і Леонід Пасічник. Вони заявили, що цей крок – свідчення, що Росія стурбована долею "ЛДНР" "через загрози з боку України і Заходу".

Але особливої радості в словах "главарів" не прослідковувалося. Той же Пасічник відзначив, що "з розуміння поставиться до рішення Путіна в цьому питанні".

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Ескалація і руйнування

Реакція України щодо звернення Держдуми була "одноголосною".

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відзначив, що "навіть сама постановка питання у Росії щодо визнання окупаційних структур в ОРДЛО є кроком до руйнування мінських документів".

Подоляк назвав рішення Держдуми "ескалаційною дією, яка лише ускладнює ситуацію в Європі". І окремо підкреслив:

Звісно, вихід Росії з мінських домовленостей і будь-які політико-юридичні кроки на користь окупаційних структур мають отримати негайну оцінку та реакцію демократичної спільноти.

Аналогічні думки вислови й інші владні спікери.

Речник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що визнання "ЛДНР" означатиме "вихід Росії з мінського процесу", що може призвести до "руйнівних наслідків для міжнародного правопорядку та глобальної архітектури безпеки".

А глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія відзначив, що це голосування в Держдумі є "явним та обдуманим кроком РФ на руйнування мінського процесу, за який точно має бути відповідальність".

"Це буде політична катастрофа!"

Світові лідери також жорстко розкритикували звернення російських депутатів.

ЄС рішуче засуджує рішення Держдуми направити Путіну звернення про визнання неконтрольованих урядом України районів Донецької та Луганської областей незалежними утвореннями,

– заявив Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

І додав, що таке визнання псевдореспублік "буде явним порушенням Мінських угод".

Генсек НАТО Єнс Столтенберг також висловився однозначно: "Таке визнання стане порушенням міжнародного права". Глава Альянсу переконаний, що дії Москви "ускладнять пошуки рішень у межах мінських угод".

Особливо цікаво було почути думку щодо визнання "ЛДНР" від канцлера Німеччини Олафа Шольца, який в той же час, коли Держдума голосувала за звернення, зустрічався у Москві з президентом Путіним.

Незважаючи на "гостьовий статус" і дипломатичну стриманість, Шольц був категоричний – на брифінгу після перемовин у Кремлі він сказав:

Звичайно, якщо це (визнання "ЛДНР" – Прим. 24 канал) стане реальністю, то це буде порушенням мінських домовленостей. Тоді це означатиме, що мирний процес перерветься, це буде політичною катастрофою.

Чи визнає Путін "ЛДНР"?



Що в голову і Путіна, поки загадка / Фото з архіву сайту 24 каналу

Проголосувавши за звернення, депутати Держдуми організовано зааплодували і не приховували посмішок. (Весела постанова, чи не так?!) Але чи скаже своє "так" очільник Кремля – велике питання. Адже вихід з мінського процесу обернеться для Росії політичними втратами на міжнародній арені й новими економічними санкціями.

Саме тому Володимир Путін поки що вкрадливо прокоментував звернення Держдуми. На брифінгу після згаданих перемовин із Шольцом він розповів байки про те, що піклуватиметься про Донбасу і братиме до уваги думку росіян.

"У Росії переважна більшість громадян підтримують мешканців Донбасу, і депутати тонко відчувають громадську думку, – пудрив мізки Путін. – Більшість депутатів підтримали резолюцію... Я виходитиму з того, що ми повинні все зробити для вирішення проблем Донбасу, але зробити так, як говорив і федеральний канцлер, насамперед виходячи з не до кінця реалізованих можливостей щодо виконання мінських угод".

Шпагат Путіна між "бажанням народу" і "мінськими угодами" свідчить, що він, скоріше за все, ще не прийняв остаточного рішення – визнавати чи ні "ЛДНР". А поки перевіряє реакцію України і Заходу.

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Колишній посол України у США Валерій Чалий назвав дії Росії "шантажем" і спробою перейти до іншого варіанту дій.

Сценарій повномасштабного вторгнення ламається, натомість Росія витягує новий,

– сказав Чалий.

Водночас, політолог та доктор історичних наук Андрій Зубов в інтерв’ю 24 каналу відзначив, що багато залежить від того, чи готовий сам Путін почати війну.

Зубов каже, що "нині політичні оглядачі Росії поділилися на дві групи: одні кажуть, що Путін боягуз, і ніколи не почне війну, бо війна – це непередбачуваність, результати якої можуть бути для жахливих для нього самого; інші говорять, що почне – тому що більше йому нічого не залишилося".

Якщо Путін відмовиться підписати це рішення Думи, то для дипломатії ще відкриті можливості. Якщо він його підпише – потрібно чекати провокації,

– сказав політолог.

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