Как марионетки Путина голосовали за обращение? Почему возникли угрозы для минских договоренностей? Что конкретно сказали мировые лидеры? Подпишет ли Путин обращение? Об этом – в материале сайта 24 канала.

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Имитация законотворчества

14 февраля спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что есть аж два постановления о признании так называемых "ЛДНР". И добавил:

Будет принят тот вариант, который при рейтинговом голосовании наберет большее количество голосов.

Проект постановления внесли две фракции – КПРФ и "Единая Россия". Но не усматривайте здесь классического противостояния оппозиции и власти. В Госдуме все пляшут под дудку Кремля. Документы по сути ничем не отличались. Нюанс лишь один – вариант коммунистов после принятия должен был немедленно отправиться президенту Путину, а вариант "единороссов" сначала адресовался в Министерство иностранных дел, чтобы там ему дали правовую оценку, в частности, относительно соответствия минским соглашениям.

Призыв Украины: не признавать!

Верховная Рада оперативно отреагировала на наглые планы Госдумы. Утром, 15 февраля, депутаты проголосовали за постановление об обращении к международным организациям, и правительствам, и парламентам государств по "непризнанию независимости незаконных образований на временно оккупированных территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

Ключевой пункт обращения к мировому сообществу:

Не признавать любые решения Российской Федерации, которые будут касаться признания независимости самопровозглашенных образований на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Обращение адресовано:

Организации Объединенных Наций,

Европейской Комиссии,

Европейскому Парламенту,

Парламентской Ассамблеи Совета Европы,

Парламентской ассамблеи ОБСЕ,

Парламентской ассамблеи НАТО,

правительствам и парламентам государств мира.

Снова "нацисты" и "мальчики"

Россия ожидаемо проигнорировала предостережение Верховной Рады.

Буквально через два часа Госдума – тоже ожидаемо проголосовала за обращение к Путина признать "ЛДНР". Победил вариант коммунистов, за который дружно отдали голоса 351 депутат из 368-ми (16 против и 1 воздержался). Версия "единороссов" набрала 310 голосов.



Так голосовала Госдума / скриншот

При этом во время обсуждения постановлений думци устроили настоящую истерию – с "праведным" гневом, а иногда наоборот – почти со слезами звучали обшарпанные фразы про "нацистов", "бандеровцев" и убитых "мальчиков".

Так, член комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий цитировал якобы жителей Донбасса:

Они спрашивают, когда наконец мы увидим конкретную защиту России от нацистов, от "Правого сектора", который сегодня уничтожает детей и стариков?

А его коллега – коммунист Казбек Тайсаев пугал, что "бандеровские формирования пытаются развязать войну на Донбассе". Видимо, забыл, что война, которую разожгла там как раз Россия, длится уже почти 8 лет…

Благодарят, но понимают

Решение Госдумы одобрительно оценили лидеры террористов "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Они заявили, что этот шаг – свидетельство, что Россия обеспокоена судьбой "ЛДНР" "из-за угроз со стороны Украины и Запада".

Но особой радости в словах "главарей" не прослеживалось. Тот же Пасечник отметил, что "с пониманием отнесется к решению Путина в этом вопросе".

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Эскалация и разрушение

Реакция Украины на обращение Госдумы была "единогласной".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что "даже сама постановка вопроса в России о признании оккупационных структур в ОРДЛО является шагом к разрушению минских документов".

Подоляк назвал решение Госдумы "эскалационным действием, которое лишь осложняет ситуацию в Европе". И отдельно подчеркнул:

Конечно, выход России из минских договоренностей и любые политико-юридические шаги в пользу оккупационных структур должны получить немедленную оценку и реакцию демократического сообщества.

Аналогичные мнения высказали и другие властные спикеры.

Спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что признание "ЛДНР" будет означать "выход России из минского процесса", что может привести к "разрушительным последствиям для международного правопорядка и глобальной архитектуры безопасности".

А глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что это голосование в Госдуме является "явным и обдуманным шагом РФ на разрушение минского процесса, за который точно должна быть ответственность".

"Это будет политическая катастрофа!"

Мировые лидеры также жестко раскритиковали обращение российских депутатов.

ЕС решительно осуждает решение Госдумы направить Путину обращение о признании неконтролируемых правительством Украины районов Донецкой и Луганской областей независимыми образованиями,

– заявил Верховный представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель.

И добавил, что такое признание псевдореспублик "будет явным нарушением минских соглашений".

Генсек НАТО Йенс Столтенберг также высказался однозначно: "такое признание станет нарушением международного права". Глава Альянса убежден, что действия Москвы "осложнят поиски решений в рамках минских соглашений".

Особенно интересно было услышать мнение о признании "ЛДНР" от канцлера Германии Олафа Шольца, который в то же время, когда Госдума голосовала за обращение, встречался в Москве с президентом Путиным.

Несмотря на "гостевой статус" и дипломатическую сдержанность, Шольц был категоричен – на брифинге после переговоров в Кремле он сказал:

Конечно, если это (признание "ЛДНР" – Прим. 24 канал) станет реальностью, то это будет нарушением минских договоренностей. Тогда это будет означать, что мирный процесс прервется, это будет политической катастрофой.

Признает ли Путин "ЛДНР"?



Что в голову и Путина, пока загадка / Фото из архива сайта 24 канала

Проголосовав за обращение, депутаты Госдумы организованно зааплодировали и не скрывали улыбок. (Веселое постановление, не так ли?!) Но скажет ли свое "да" глава Кремля – большой вопрос. Ведь выход из минского процесса обернется для России политическими потерями на международной арене и новыми экономическими санкциями.

Именно поэтому Владимир Путин пока вкрадчиво прокомментировал обращение Госдумы. На брифинге после упомянутых переговоров с Шольцем он рассказал байки о том, что будет заботиться о Донбассе и принимать во внимание мнение россиян.

"В России подавляющее большинство граждан поддерживают жителей Донбасса, и депутаты тонко чувствуют общественное мнение, – пудрил мозги Путин. – Большинство депутатов поддержали резолюцию... Я буду исходить из того, что мы должны все сделать для решения проблем Донбасса, но сделать так, как говорил и федеральный канцлер, прежде всего исходя из не до конца реализованных возможностей по выполнению минских соглашений".

Шпагат Путина между "желанием народа" и "минскими соглашениями" свидетельствует, что он, скорее всего, еще не принял окончательное решение – признавать или нет "ЛДНР". А пока проверяет реакцию Украины и Запада.

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Бывший посол Украины в США Валерий Чалый назвал действия России "шантажом" и попыткой перейти к другому варианту действий.

Сценарий полномасштабного вторжения ломается, зато Россия вытаскивает новый,

– сказал Чалый.

В то же время, политолог и доктор исторических наук Андрей Зубов в интервью 24 каналу отметил, что многое зависит от того, готов ли сам Путин начать войну.

Зубов говорит, что "ныне политические обозреватели России поделились на две группы: одни говорят, что Путин трус, и никогда не начнет войну, потому что война – это непредсказуемость, результаты которой могут быть ужасными для него самого; другие говорят, что начнет – потому что больше ему ничего не осталось".

Если Путин откажется подписать это решение Думы, то для дипломатии еще открыты возможности. Если он его подпишет – нужно ждать провокации,

– сказал политолог.

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