Об этом в эфире 24 канала сказал экс-посол Украины в США Валерий Чалый. Он отметил, что решение Госдумы – это большой шаг для единоличного выхода России из минского процесса.
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"Это переход к другому сценарию России. Это большее использование плацдарма временно оккупированных территорий как на Востоке, так и в Крыму", – отметил Чалый.
Что будет делать Россия дальше
По его словам, в минских договоренностях прописана линия разграничения. Если они это разрушают полностью – нужно внимательно смотреть на дальнейшие действия Кремля.
Надо смотреть, что будет делать Кремль и Путин. Подпишет ли он этот документ? Пока это шантаж. Это стиль российский,
– сказал Чалый.
"Сценарий полномасштабного вторжения ломается, зато Россия вытягивает новый", – подытожил экс-посол.
Чалый о циничном решении Госдумы: смотрите видео
Что этому предшествовало
- Во вторник, 15 февраля, Госдума приняла циничное обращение о легитимизации боевиков на оккупированных территориях Донбасса.
- Скандальный документ разработала Коммунистическая партия России.
- Обращение будет направлено президенту России Владимиру Путину.