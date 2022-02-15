Про це в ефірі 24 каналу сказав експосол України у США Валерій Чалий. Він зазначив, що рішення Держдуми – це великий крок для одноосібного виходу Росії з мінського процесу.

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"Це перехід до іншого сценарію Росії. Це більше використання плацдарму тимчасово окупованих територій як на Сході, так і в Криму", – зауважив Чалий.

Що робитиме Росія далі

За його словами, у мінських домовленостях прописана лінія розмежування. Якщо вони це руйнують повністю – треба дивитись уважно на подальші дії Кремля.

Треба дивитись, що робитиме Кремль і Путін. Чи підпише він цей документ? Наразі це шантаж. Це стиль російський,

– сказав Чалий.

"Сценарій повномасштабного вторгнення ламається, натомість Росія витягує новий", – підсумував експосол.

Зверніть увагу! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля й захищати нашу землю. А міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України, та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

Чалий про цинічне рішення Держдуми: дивіться відео

Що цьому передувало