Владимир Путин своими решениями совершает безумие. Такое мнение в эфире 24 канала высказал российский публицист Андрей Пионтковский.

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Путин совершает безумие, – Пионтковский

По его словам, российский глубинный народ считает, что войны не будет. Настроения общества являются положительным знаком.

Война (полномасштабная – 24 канал) России и Украины невозможна. Путин совершает безумие,
– подчеркнул Пионтковский.

Он объяснил, это показывает, что российский народ не безнадежен.

Пионтковский рассказал о настроениях российского народа: смотрите видео

Что остановило безумие Путина

Публицист считает, что безумие главы Кремля остановили три вещи:

  • первая и самая главная – готовность украинской армии и народа к сопротивлению;
  • вторая – серьезные настроения Вашингтона на действительно очень болезненные санкции для российского режима и российской экономики;
  • третья – настроения российского народа.
Полномасштабное наступление (России – 24 канал) ничего не изменит. Если они (россияне – 24 канал) это сделают, то война закончится через 2 – 3 дня из-за военных бунтов и переворота в Кремле.

Андрей Пионтковский

Российский публицист

Пионтковский подчеркнул, что игнорировать настроения народа нельзя. "Это – самая главная победа Украины", – добавил он.

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