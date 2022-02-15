Владимир Путин своими решениями совершает безумие. Такое мнение в эфире 24 канала высказал российский публицист Андрей Пионтковский.
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Путин совершает безумие, – Пионтковский
По его словам, российский глубинный народ считает, что войны не будет. Настроения общества являются положительным знаком.
Война (полномасштабная – 24 канал) России и Украины невозможна. Путин совершает безумие,
– подчеркнул Пионтковский.
Он объяснил, это показывает, что российский народ не безнадежен.
Пионтковский рассказал о настроениях российского народа: смотрите видео
Что остановило безумие Путина
Публицист считает, что безумие главы Кремля остановили три вещи:
- первая и самая главная – готовность украинской армии и народа к сопротивлению;
- вторая – серьезные настроения Вашингтона на действительно очень болезненные санкции для российского режима и российской экономики;
- третья – настроения российского народа.
Полномасштабное наступление (России – 24 канал) ничего не изменит. Если они (россияне – 24 канал) это сделают, то война закончится через 2 – 3 дня из-за военных бунтов и переворота в Кремле.
Пионтковский подчеркнул, что игнорировать настроения народа нельзя. "Это – самая главная победа Украины", – добавил он.
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