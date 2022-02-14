ВСУ будут быстро реагировать, – Залужный

Сейчас для украинских военных очень важно быть особенно внимательными. Об этом в эфире программы заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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У противника всегда есть множество вариантов для провокации. Однако за 8 лет войны Вооруженные силы видели уже разное. Чтобы не допустить этих провокаций для нас главное, быть внимательными к происходящему.

– подчеркнул Залужный.

Он добавил, что ВСУ должны быстро анализироваться и реагировать.

"Мы сами не должны допустить таких действий, которые могут спровоцировать какой-то казус. Это на пике нашего внимания", – отметил генерал-лейтенант.

Залужный отметил, что всего 2 дня назад в сети распространили фейк о том, что наши военные обстреляли Донецк. Тогда ВСУ оперативно опровергли эту информацию.

Последние новости о возможной эскалации:

Важно! ВСУ готовы дать отпор врагу в любой момент, поэтому мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор.

Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

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