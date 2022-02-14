ЗСУ будуть швидко реагувати, – Залужний

Зараз для українських військових дуже важливо бути особливо уважними. Про це в ефірі програми заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

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У противника завжди є безліч варіантів для провокації. Однак за 8 років війни Збройні сили бачили вже різне. Щоб не допустити цих провокацій для нас головне, бути уважними щодо того, що відбувається,

– наголосив Залужний.

Він додав, що ЗСУ мають швидко аналізувати та реагувати

"Ми самі не маємо допустити таких дій, які можуть спровокувати якийсь казус. Це на піку нашої уваги", – зазначив генерал-лейтенант.

Залужний зауважив, що лише 2 дні тому у мережі поширили фейк про те, що наші військові обстріляли Донецьк. Тоді ЗСУ оперативно спростували цю інформацію.

Останні новини про можливу ескалацію:

Важливо! ЗСУ готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, тому ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч.

Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

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