Об этом рассказала заместитель директора Центра оборонных стратегий Алина Фролова в эфире 24 канала. Учитывая это, Украине расслабляться точно не стоит.
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По словам Фроловой, необходимо пристально следить, действительно ли Россия отводит свои силы, ведь уровень угрозы очень высокий, особенно на Востоке Украины.
Сейчас мы (Центр оборонных стратегий – 24 канал) считаем, что именно сценарий эскалации в зоне проведения Операции Объединенных сил наиболее вероятен.
Как рассказала Фролова, в воображении многих людей широкомасштабная эскалация выглядит как война с танками, самолетами и массовой бомбардировкой. Однако такой сценарий вряд ли возможен, потому что для этого у России точно недостаточно сил.
Однако операции могут быть точечными. Например, эскалация в зоне ООС, кибератаки и, возможно, провокации с белорусской границы.
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"Говорить о сценариях массового захвата Украины или массовой оккупации и удержании этой оккупации, мы считаем, преждевременно", – подчеркнула она.
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