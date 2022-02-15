Про це розповіла заступниця директора Центру оборонних стратегій Аліна Фролова в ефірі 24 каналу. Зважаючи на це, Україні розслаблятися точно не варто.

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За словами Фролової, необхідно пильно стежити, чи справді Росія відводить свої сили, адже рівень загрози є дуже високим, особливо на Сході України.

Наразі ми (Центр оборонних стратегій – 24 канал) вважаємо, що саме сценарій ескалації у зоні проведення Операції Об'єднаних сил є найбільш вірогідним. Аліна Фролова Заступниця директора Центру оборонних стратегій

Як розповіла Фролова, в уяві багатьох людей широкомасштабна ескалація має вигляд війни з танками, літаками та масовим бомбардуванням. Однак такий сценарій навряд чи можливий, тому що для цього у Росії точно недостатньо сил.

Однак операції можуть бути точковими. Наприклад, ескалація у зоні ООС, кібератаки та, можливо, якісь провокації з білоруського кордону.

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"Говорити про сценарій масового захоплення України або масової окупації й утримання цієї окупації, ми вважаємо, передчасно", – наголосила вона.

Важливо! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність української держави та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

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