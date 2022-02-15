Володимир Путін своїми рішеннями здійснює безумство. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив російський публіцист Андрій Піонтковський.

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Путін здійснює безумство, – Піонтковський

За його словами, російський глибинний народ вважає, що війни не буде. Настрої суспільства є позитивним знаком.

Війна (повномасштабна – 24 канал) Росії і України неможлива. Путін здійснює безумство,

– наголосив Піонтковський.

Він пояснив, це показує, що російський народ не є безнадійним.

Піонтковський розповів про настрої російського народу: дивіться відео

Що зупинило безумство Путіна

Публіцист вважає, що безумство глави Кремля зупинили три речі:

перша і найголовніша – готовність української армії і народу до опору;

друга – серйозні настрої Вашингтона на дійсно дуже болючі санкції для російського режиму і російської економіки;

третя – настрої російського народу.

Повномасштабний наступ (Росії – 24 канал) нічого не змінить. Якщо вони (росіяни – 24 канал) це зроблять, то війна закінчиться за 2 – 3 дні через воєнні бунти та переворот у Кремлі. Андрій Піонтковський Російський публіцист

Піонтковський наголосив, що ігнорувати настрої народу не можна. "Це – найголовніша перемога України", – додав він.

Важливо! Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

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Як зберігати спокій / Інфографіка 24 каналу