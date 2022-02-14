Наразі воїн перебуває у госпіталі. Його стан здоров'я – середньої важкості.
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Як минула доба на Донбасі
Російські найманці 3 рази порушили "тишу". Біля Трьохізбенки вони відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів. Неподалік Мар'їнки бойовики з безпілотника здійснили скидання пострілу ВОГ-17.
Крім того, на Донеччині зафіксували проліт ворожого безпілотника, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння. Вони знищили один БПЛА противника,
– розповіли у штабі ООС.
Там додали, що українські військові контролюють ситуацію на Сході країни.
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