Наразі воїн перебуває у госпіталі. Його стан здоров'я – середньої важкості.

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Як минула доба на Донбасі

Російські найманці 3 рази порушили "тишу". Біля Трьохізбенки вони відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів. Неподалік Мар'їнки бойовики з безпілотника здійснили скидання пострілу ВОГ-17.

Крім того, на Донеччині зафіксували проліт ворожого безпілотника, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння. Вони знищили один БПЛА противника,

– розповіли у штабі ООС.

Там додали, що українські військові контролюють ситуацію на Сході країни.

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