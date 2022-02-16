Если Путин его подпишет, это будет означать фактически нападение на суверенитет Украины. Как минимум, так считает глава министерства иностранных дел Франции Жан Ив Ле Дриан.
Стоит знать Россия шагнула к катастрофе: зачем Путину ублажать боевиков
МИД Франции жестко оценил перспективу признания Путиным пророссийских боевиков
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан подчеркнул, что признание Россией пророссийских боевиков на оккупированной россиянами же части украинского Донбасса (речь о так называемых "ЛНР" и "ДНР") будет равносильным шагом к нападению на суверенитет Украины.
Если бы это применили, то была бы своего рода "атака без оружия". Это было бы нарушением суверенитета Украины,
– сказал Ле Дриан.
Напомним, сам Путин оценил обращение своих депутатов (а Дума в России полностью ручная у главы Кремля) как шаг навстречу воле российских избирателей. И цинично пообещал, что "сделает все для решения проблем Донбасса".
Что ему мешало сделать это раньше и вывести свои войска с территории Украины – Путин почему забыл признаться.
Признание Россией боевиков на оккупированной части Донбасса: как реагировали в Украине и мире
- МИД Украины: у документа не будет правовых последствий.
- Генсек Нато Йенс Столтенберг: Россия нарушит международное право и минские соглашения
- Канцлер Германии Олаф Шольц: такой шаг стал бы катастрофой.
- А президент Франции Эммануэль Макрон просто попросил Путина не выполнять просьбу Думы.
Актуальное видео: Путин действительно может признать "республики" в ОРДЛО