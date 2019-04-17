"Айнтрахт" выкупил обидчика "Шахтера" и готов продать его в "Барселону" или "Реал"

Немецкий "Айнтрахт" воспользовался правом выкупа сербского нападающего Луки Йовича. До этого футболист выступал за клуб на правах аренды. И уже летом форвард может перейти в один из топ-клубов Европы.

Права на игрока принадлежали португальской "Бенфике". "Айнтрахту" пришлось выложить около 7 миллионов евро за 21-летнего футболиста. Контракт с ним подписан на четыре года – до 30 июня 2023 года.

Стоит увидеть: Фанаты и игроки "Аякса" горячо отпраздновали победу в Лиге чемпионов

Стоит добавить, что в текущем сезоне Йович забил 17 голов и отдал шесть результативных пасов в 27 матчах Бундеслиги. В 11 матчах Лиги Европы он отличился 8 раз. В том числе он забивал в ворота "Шахтера" в 1/16 финала Лиги Европы. Именно его единственный гол в ворота итальянского "Интера" в 1/8 финала Лиги Европы позволил "Айнтрахту" пройти в следующий раунд. Также он забивал в ворота "Бенфики" в первом матче четвертьфинала Лиги Европы.

Видео голов Луки Йовича

Но стоит отметить, что Лука Йович вряд ли продолжит выступления за "Айнтрахт". В услугах 21-летнего сербского нападающего заинтересованы топ-клубы Европы – испанские "Реал" и "Барселона", а также немецкая "Бавария". Портал Transfermarkt оценивает игрока в 55 миллионов евро.

Читайте также: Пятеро спортсменов вошли в список 100 самых влиятельных людей мира по версии Time

К слову, Лука Йович может сыграть против сборной Украины в отборе на Евро-2020. 7 июня украинцы на "Арене Львов" будут принимать сборную Сербии. Матч на выезде "сине-желтые" проведут 17 ноября.