Арсенал – Манчестер Юнайтед прогноз букмекеров на топ-матч АПЛ

Лондонский "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" сыграют в центральном матче 30-го тура чемпионата Англии. Команды являются прямыми конкурентами за попадание в топ-4, что дает возможность напрямую попасть в Лигу чемпионов.

"Манчестер Юнайтед" после отставки Жозе Моуринью демонстрирует невероятную игру. Подопечные Уле Гуннара Сульшера в 17 матчах выиграли 14. Единственное поражение МЮ потерпел в Лиге чемпионов от ПСЖ, однако по сумме двух матчей победил парижан. Еще дважды "красные дьяволы" играли вничью. Однажды с "Бёрнли", а другой с грозным "Ливерпулем".

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В то же время "Арсенал", который с Унаи Эмери пишет новую историю, не демонстрирует стабильной игры. "Канониры" не хватают звезд с неба, но все еще претендуют на топ-4. В этом году команды уже встречались в Кубке Англии, где уверенную победу одержали именно футболисты из Манчестера. Теперь же букмекеры склоняются к тому, что "пушкари" возьмут реванш.

Фаворит Спорт

На победу "Арсенала" в этой букмекерской конторе дают коэффициент 2,37. Успех гостей с Манчестера в "Фаворит Спорт" оценили коэффициентом 3. На то, что матч завершится ничьей – 3,50.

Pari Match

В случае победы "Арсенал" обойдет МЮ в турнирной таблице. В Pari Match на успех команды Унаи Эмери дают коэффициент 2,40. На выездную победу подопечных Сульшера – 2,95. Ничью в Pari Match оценили коэффициентом 3,60.

betfair

Последняя встреча команд в рамках АПЛ завершилась голевой ничьей 2:2. В betfair на очередную ничью дают коэффициент 3,50. На победу хозяев поля – 2,40. Выездную победу "Манчестер Юнайтед" букмекеры оценили в 3,10.

Центральный матч 30 тура чемпионата Англии "Арсенал" – "Манчестер Юнайтед" состоится в воскресенье, 10 марта, в Лондоне. Начало матча, в 18:30.

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