"Барселона" без проблем победила дома "Боруссию" в матче Лиги чемпионов: видео

Испанская "Барселона" не имела особых проблем в матче против немецкой "Боруссии". Одержав уверенную победу, каталонцы обеспечили себе первое место в группе Лиги чемпионов.

Барселона – Боруссия 3:1

Голы: Суарес, 29, Месси, 33, Гризманн, 67 – Санчо, 78

В начале матча обе команды обменялись острыми выпадами. На удар Шульца хозяева ответили выстрелом Ракитича. Однако оба удара были заблокированы.

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На 22-й минуте "Барселона" впервые отправила мяч в ворота "Боруссии", Однако гол не засчитали, так как Суарес находился в офсайде. У противоположных ворот в офсайд попал и Шульц, когда получил передачу поперек поля и пробивал с линии штрафной. Но и так тер Штеген справился с ударом.

Решающими в матче стали четыре минуты, когда между 29-ю и 33-ю минутами "Барса" забила дважды. Сначала Месси отдал пас на Суареса, и нападающий обыграл голкипера в ближнем бою. А потом уже Суарес ассистировал, а Месси забивал ударом в дальний угол ворот.

В начале второго тайма "Боруссия" снова создала момент, чтобы забить. Но опять тер Штеген не дал отличиться. А после этого счет стал разгромным. Гризманн, который вышел на замену еще в первом тайме, получил пас от Месси и отправил мяч мимо Бюрки за линию ворот.

Месси мог в этом матче оформить дубль. Но мяч после его удара со штрафного попал в перекладину ворот. Только после этого "Боруссия" смогла забить. Санчо получил мяч на углу штрафной, качнул соперника и пробил под ближнюю штангу. На этот раз голкипер "блаугранас" не спас.

Санчо мог вернуть интригу в матче на 87-й минуте. Полузащитник нанес мощный удар, тер Штеген на него среагировал и перевел мяч в перекладину ворот.

На этом матче и закончился. "Барселона" победила и вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов. Между тем "Боруссия" потеряла второе место, пропустив вперед "Интер". У обеих команд по 7 очков, но у итальянского клуба лучше статистика в личных встречах.

Видеообзор матча Барселона – Боруссия (Дортмунд)