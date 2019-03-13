"Бавария" и "Ливерпуль" обменялись голами в матче Лиги чемпионов: видео

"Бавария" и "Ливерпуль" в первом матче не выявили победителя и голов друг другу не забивали. Поэтому в матче в Мюнхене многое решало, кто первым сможет отличиться.

Матч в Мюнхене начался довольно активно. Обе команды не задерживались на своей половине поля, сразу ища пути к воротам соперника. Но до остроты дело не доходило.

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На 10-й минуте "Альянс Арена" требовала назначения пенальти в ворота "Ливерпуля", когда Левандовски упал на газон после противостояния с ван Дейком в штрафной. Но арбитр матча Даниэле Орсато сразу указал, что пенальти за этот эпизод не будет.

На 13-й минуте "Ливерпуль" был вынужден провести замену. Хендерсон после столкновения с Хамесом не смог продолжить игру. Поэтому на поле вышел Фабиньо.

На 25-й минуте Фирмино опасно пробивал из-под защитника. Но мимо рамки ворот.

Гол "Ливерпуля" в этом матче вышел несколько неожиданным. Мане получил пас на ход. У него на спине был Рафинья, но Нойер почему-то решил выйти на перехват. Мане же в штрафной остановил мяч, обыграл защитника "Баварии", и пробил по воротам. Мяч влетел за линию ворот немецкого клуба мимо четырех защитников.

Видео гола Мане в ворота "Баварии"

После этого команды обменялись моментами. Левандовски пробивал низом по воротам Аллисона. Но после рикошета голкипер поймал мяч. А "Ливерпуль" на это ответил навесом в штрафную от Мане. Но на этот раз Нойер сыграл надежно.

На 37-й минуте Хамес решился на дальний удар, который опасно опускался в дальний угол. Но Аллисон контролировал этот полет, и мяч покинул пределы поля.

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"Баварии" удалось сравнять счет еще до перерыва. Гнарби избежал офсайда и прострелил вдоль линии ворот. Матип, пытаясь выбить мяч из-под ног Левандовски, переправил его в собственные ворота.

Видео автогола Мапита в матче против "Баварии"

Незадолго до перерыва "Бавария" могла выйти вперед. Однако первый раз Алаба пробил точно в руки голкиперу со штрафного. А потом Левандовски оказался перед голкипером и пробил мимо него. Однако мяч пролетел мимо рамки ворот, при этом боковой арбитр не заметил офсайд у нападающего хозяев поля.