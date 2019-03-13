"Бавария" и "Ливерпуль" обменялись голами в матче Лиги чемпионов: видео

39 Читати новину українською
Бавария – Ливерпуль: видео голов, обзор матча Лига чемпионов 2018/2019
Бавария – Ливерпуль: результат матча и видео голов

"Бавария" и "Ливерпуль" в первом матче не выявили победителя и голов друг другу не забивали. Поэтому в матче в Мюнхене многое решало, кто первым сможет отличиться.

Матч в Мюнхене начался довольно активно. Обе команды не задерживались на своей половине поля, сразу ища пути к воротам соперника. Но до остроты дело не доходило.

Читайте также: Бавария – Ливерпуль: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

На 10-й минуте "Альянс Арена" требовала назначения пенальти в ворота "Ливерпуля", когда Левандовски упал на газон после противостояния с ван Дейком в штрафной. Но арбитр матча Даниэле Орсато сразу указал, что пенальти за этот эпизод не будет.

На 13-й минуте "Ливерпуль" был вынужден провести замену. Хендерсон после столкновения с Хамесом не смог продолжить игру. Поэтому на поле вышел Фабиньо.

На 25-й минуте Фирмино опасно пробивал из-под защитника. Но мимо рамки ворот.

Гол "Ливерпуля" в этом матче вышел несколько неожиданным. Мане получил пас на ход. У него на спине был Рафинья, но Нойер почему-то решил выйти на перехват. Мане же в штрафной остановил мяч, обыграл защитника "Баварии", и пробил по воротам. Мяч влетел за линию ворот немецкого клуба мимо четырех защитников.

Видео гола Мане в ворота "Баварии"

После этого команды обменялись моментами. Левандовски пробивал низом по воротам Аллисона. Но после рикошета голкипер поймал мяч. А "Ливерпуль" на это ответил навесом в штрафную от Мане. Но на этот раз Нойер сыграл надежно.

На 37-й минуте Хамес решился на дальний удар, который опасно опускался в дальний угол. Но Аллисон контролировал этот полет, и мяч покинул пределы поля.

Читайте также: "Барселона" забила два мяча в ворота "Лиона" в матче Лиги чемпионов: видео

"Баварии" удалось сравнять счет еще до перерыва. Гнарби избежал офсайда и прострелил вдоль линии ворот. Матип, пытаясь выбить мяч из-под ног Левандовски, переправил его в собственные ворота.

Видео автогола Мапита в матче против "Баварии"

Незадолго до перерыва "Бавария" могла выйти вперед. Однако первый раз Алаба пробил точно в руки голкиперу со штрафного. А потом Левандовски оказался перед голкипером и пробил мимо него. Однако мяч пролетел мимо рамки ворот, при этом боковой арбитр не заметил офсайд у нападающего хозяев поля.

blog_ava
Когда в Украине потеплеет: прогноз синоптика
сегодня
2457
Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Бавария Лига чемпионов ФК Ливерпуль
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Барселона" забила два мяча в ворота "Лиона" в матче Лиги чемпионов: видео
сегодня 22:52 "Барселона" забила два мяча в ворота "Лиона" в матче Лиги чемпионов: видео
57
Стало известно, сколько Дмитрий Пидручный заработал за победу на чемпионате мира по биатлону
сегодня 17:35 Стало известно, сколько Дмитрий Пидручный заработал за победу на чемпионате мира по биатлону
283
Элина Свитолина может стать второй ракеткой: что для этого нужно
сегодня 15:46 Элина Свитолина может стать второй ракеткой: что для этого нужно
138
Известный гонщик Формулы-1 рассказал, как алкоголь помогал ему готовиться к соревнованиям
сегодня 12:59 Известный гонщик Формулы-1 рассказал, как алкоголь помогал ему готовиться к соревнованиям
29
Зинченко превратился в Коноплянку после разгрома над "Шальке": яркое фото
сегодня 12:25 Зинченко превратился в Коноплянку после разгрома над "Шальке": яркое фото
358
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук