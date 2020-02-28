"Шахтер" в сумасшедшем матче с шестью голами пробился в 1/8 финала Лиги Европы – видео

27 февраля "Шахтер" в матче Лиги Европы с "Бенфикой" сыграл в результативную ничью 3:3 и прошел в следующую стадию турнира.

Бенфика – Шахтер 3:3

Голы: Пицци, 9, Диаш, 36, Рафа Силва, 47 – Диаш, 12 (авт.), Степаненко, 49, Алан Патрик, 71

Неделю назад в Харькове "горняки" одержали непростую победу в первом противостоянии с лиссабонцами, одолев соперников со счетом 2:1.

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После встречи на ОСК "Металлист" обе команды одержали минимальные победы в своих национальных чемпионатах. "Шахтер" забил решающий гол в компенсированное время матча с "Десной", а "Бенфика" в выездном поединке справилась с "Жил Висенте". "Орлы" возглавляют турнирную таблицу португальского первенства, они, в отличие от "Шахтера", который имеет солидную очковое преимущество над конкурентами, борются за завоевание титула.

Голевое начало

С первых минут "Бенфика" сразу начала показывать, кто является хозяином поля в Лиссабоне и создала несколько острых моментов у ворот Пятова. В одном из них после навеса с углового мяч отскочил к Таарабта, который нанес удар – Исмаили успел подставить ногу.

Но на 9-й минуте португальцы все же забили. Пицци без сопротивления защитников слева вошел в штрафную "Шахтера" и технично отправил мяч в дальний угол – 1:0.

Видео гола Пицци

Радость болельщиков "Бенфики" была недолгой. "Шахтер" через две минуты сделал счет в матче равным – в свои ворота срезал мяч Диаш, проиграв борьбу Мораесом после прострела Додо с правого фланга штрафной – 1:1. VAR подтвердил справедливость взятия ворот.

Видео автогола Диаша

После забитого мяча "Шахтер" поймал кураж и мог снова забить, когда Исмаили неожиданно выскочил на правый вратарский угол ворот "Бенфики", но штанга спасла хозяев поля.

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Весь первый тайм прошел под давлением ворот Андрея Пятова и "горняки" пропустили второй гол. На 36-й минуте тот же Диаш расстрелял левый угол ворот Пятова ударом головой, замкнув подачу углового с правого фланга – 2:1.

Видео гола Диаша

Безумный второй тайм

После перерыва повторился сценарий в первом тайме. Сначала Матвиенко срезался в собственной штрафной, отдавая поперечную передачу на Пятова. Соуза перехватил мяч и отпасовал на Рафу Силву, который нанес точный удар и сделал счет 3:1.

Видео гола Рафа Силвы

Но опять за две минуты "горняки" отыграли важный мяч, который уже выводил их в 1/8 финала Лиги Европы: после навеса с углового Степаненко выиграл верховую борьбу у Ферри и головой вколотил мяч в ворота португальцев. 3:2.

Видео гола Степаненко

Во втором тайме "горнякам" удалось выровнять положение в матче. Отдельно стоит отметить момент у подопечных Луиша Каштру на 66-й минуте. Тайсон получил точный пас в штрафной соперника и сходу пробил. Мяч летел прямо по центру, но Одиссеас Влаходимос продемонстрировал свое мастерство и сделал классный сейв. Исмаили пытался добить, но попал в перекладину.

На 71-й минуте "Шахтер" забил третий гол в этом матче и гарантировал себе выход в следующую стадию Лиги Европы. Исмаили прострелил с левого угла штрафной, и защитник, который пытался выбить мяч, сбросил сферу на Алана Патрика, который с отскоком от газона отправил круглый снаряд в ворота – 3:3.

Бенфика – Шахтер: видеообзор первого тайма

Таким образом, по итогам двух матчей "Шахтер" обыграл "Бенфику" с общим счетом 5:4 и вышел в 1/8 финала Лиги Европы. Жеребьевка этой стадии состоится в пятницу, 28 февраля.

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