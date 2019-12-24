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Беседин провалил допинг-тест: что у него обнаружили и на сколько его могут дисквалифицировать

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Артем Беседин / ФК "Динамо"

Нападающий киевского "Динамо" Артема Беседина временно отстранили от футбола. Причина – у футболиста обнаружили допинг после матча Лиги Европы против "Мальме".

Первыми об этом заявили ведущие программы "ТаТоТаке". Впоследствии информацию подтвердили и в "Динамо", однако заявили, что пока идет расследование, они не могут предоставить каких-либо комментариев.

К слову: Артема Беседина поймали на допинге: кто еще из украинских клубов попадал в скандалы

Сами же ведущие "ТаТоТаке" со ссылкой на собственные источники рассказали детали этой ситуации. Они отрицали тот факт, что Беседин не пришел на допинг-тест (за это ему грозило четыре года дисквалификации). Однако именно после матча против "Мальме" в его результатах обнаружили запрещенные препараты. Какие именно – не названо. И это точно были не наркотические вещества, о чем писали некоторые СМИ.

Максимальный срок дисквалификации, который грозит Беседину – четыре года. Однако все будет решаться в УЕФА. Пока даты слушания еще не выбрали.

Смотрите видео программы "ТаТоТаке" про Артема Беседина

23-летнего нападающего отстранили на 30 дней от любой футбольной деятельности. "Динамо" из этой ситуации вернуло по аренде нападающего Назария Русина, который первую половину сезона провел в аренде в луганской "Зари".

В этом сезоне Артем сыграл за "Динамо" 23 матча и забил 8 голов. Также Беседин провел в 2019 году 2 матча за сборную Украины, в которых отметился одним голом.

 

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Динамо Футбол Спорт
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