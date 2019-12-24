Беседин провалил допинг-тест: что у него обнаружили и на сколько его могут дисквалифицировать
Нападающий киевского "Динамо" Артема Беседина временно отстранили от футбола. Причина – у футболиста обнаружили допинг после матча Лиги Европы против "Мальме".
Первыми об этом заявили ведущие программы "ТаТоТаке". Впоследствии информацию подтвердили и в "Динамо", однако заявили, что пока идет расследование, они не могут предоставить каких-либо комментариев.
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Сами же ведущие "ТаТоТаке" со ссылкой на собственные источники рассказали детали этой ситуации. Они отрицали тот факт, что Беседин не пришел на допинг-тест (за это ему грозило четыре года дисквалификации). Однако именно после матча против "Мальме" в его результатах обнаружили запрещенные препараты. Какие именно – не названо. И это точно были не наркотические вещества, о чем писали некоторые СМИ.
Максимальный срок дисквалификации, который грозит Беседину – четыре года. Однако все будет решаться в УЕФА. Пока даты слушания еще не выбрали.
Смотрите видео программы "ТаТоТаке" про Артема Беседина
23-летнего нападающего отстранили на 30 дней от любой футбольной деятельности. "Динамо" из этой ситуации вернуло по аренде нападающего Назария Русина, который первую половину сезона провел в аренде в луганской "Зари".
В этом сезоне Артем сыграл за "Динамо" 23 матча и забил 8 голов. Также Беседин провел в 2019 году 2 матча за сборную Украины, в которых отметился одним голом.
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