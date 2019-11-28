Без Хюлькенберга и Кубицы – команды Формулы-1 определились с составом пилотов на сезон-2020
Все десять команд Формулы-1 определились с гонщиками на следующий сезон. Чемпионат покинут пилот Renault Нико Хюлькенберг и представитель Williams Роберт Кубица.
Места Хюлькенберга и Кубицы займут резервист Mercedes Эстебан Окон и пилот Формулы-2 Николя Латифи соответственно.
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Состав команд Формулы-1 на сезон-2020
Mercedes: Льюис Хэмилтон, Валттери Боттас
Ferrari: Себастьян Феттель, Шарль Леклер
Red Bull: Макс Ферстаппен, Алекс Албон
Renault: Даниэль Риккардо, Эстебан Окон
Haas: Кевин Магнуссен, Ромен Грожан
McLaren: Карлос Сайнс-младший, Ландо Норрис
Racing Point: Серхио Перес, Лэнс Стролл
Alfa Romeo: Кими Ряйкконен, Антонио Джовинаццо
Toro Rosso: Даниил Квят, Пьер Лозунге
Williams: Джордж Расселл, Николя Латифи
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