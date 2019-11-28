Без Хюлькенберга и Кубицы – команды Формулы-1 определились с составом пилотов на сезон-2020

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Команды Формулы-1 определились с составом пилотов на сезон-2020 / formula1.com

Все десять команд Формулы-1 определились с гонщиками на следующий сезон. Чемпионат покинут пилот Renault Нико Хюлькенберг и представитель Williams Роберт Кубица.

Места Хюлькенберга и Кубицы займут резервист Mercedes Эстебан Окон и пилот Формулы-2 Николя Латифи соответственно.

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Состав команд Формулы-1 на сезон-2020

Mercedes: Льюис Хэмилтон, Валттери Боттас

Ferrari: Себастьян Феттель, Шарль Леклер

Red Bull: Макс Ферстаппен, Алекс Албон

Renault: Даниэль Риккардо, Эстебан Окон

Haas: Кевин Магнуссен, Ромен Грожан

McLaren: Карлос Сайнс-младший, Ландо Норрис

Racing Point: Серхио Перес, Лэнс Стролл

Alfa Romeo: Кими Ряйкконен, Антонио Джовинаццо

Toro Rosso: Даниил Квят, Пьер Лозунге

Williams: Джордж Расселл, Николя Латифи

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Формула-1
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