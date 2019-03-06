"Тоттенхэм" на выезде обыграл "Боруссию" и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов: видео

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Боруссия – Тоттенхэм: видео голов, обзор матча Лиги чемпионов
Боруссия – Тоттенхэм видео голов

Дортмундской "Боруссии" нужно было забивать три гола в ворота "Тоттенхэма", чтобы как минимум сравнять счет в противостоянии. Зато команда пропустила и вылетела из Лиги чемпионов.

Боруссия – Тоттенхэм 0:1
Гол: Кейн, 48

"Боруссия" вышла заряженной на забитые голы. Подгоняли игроков и переполненные трибуны "Вестфалленштадион". И моменты в матче начали появляться один за одним. Но ни один из них не привел к забитым голам. Сначала Вертонгег заблокировал удар Ройса. Впоследствии неоднократно "шпор" спасал Льорис. И после удара Вайгля, и Санчо, Гетце.

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На все это в первом тайме "Тоттенхэм" ответил моментом Сона. Однако мяч прошел мимо рамки ворот.

Начало второго тайма ознаменовалось голом в ворота "Боруссии". Кейн получил пас в свободное пространство и не оставил шансов Бурки.

После этого игру можно было заканчивать. "Боруссии" надо было забивать уже пять голов в ворота соперников. И пропущенный гол надломил "шмелей". Все, на что они смогли - удары Пулишича и Алькасера. И пробить Льориса в этот вечер им так и не удалось.

"Тоттенхэм" выходит в четвертьфинал Лиги чемпионов. "Боруссия" же может сосредоточиться на чемпионате Германии.

blog_ava
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Теги: Спорт Футбол Тоттенхем ФК Боруссия Д Лига чемпионов Новости Спорта
Источник: 24 Канал
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