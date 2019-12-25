Boxing Day 2019/2020: дата начала и расписание матчей английской Премьер-лиги
26-го декабря стартует так называемый Boxing Day 2019/2020 в рамках чемпионата Англии по футболу. За одну неделю состоятся три тура АПЛ. Дата начала и расписание матчей – читайте в материале Спорт24.
19 тур
26 декабря
Тоттенхэм – Брайтон, 14:30
Астон Вилла – Норвич, 17:00
Борнмут – Арсенал, 17:00
Эвертон – Бернли, 17:00
Кристал Пэлас-Вест Хэм, 17: 00
Челси – Саутгемптон, 17:00
Шеффилд Юнайтед – Уотфорд, 19:30
Манчестер Юнайтед – Ньюкасл Юнайтед, 22:00
Лестер – Ливерпуль, 21:45
27 декабря
Вулвергемптон-Манчестер Сити, 21: 45
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20 тур
28 декабря
Брайтон – Борнмут, 14:30
Уотфорд – Астон Вилла, 17:00
Ньюкасл Юнайтед – Эвертон, 17:00
Саутгемптон-Кристал Пэлас, 17: 00
Вест Хэм-Лестер, 19: 30
Норвич – Тоттенхэм, 19:30
Бернли – Манчестер Юнайтед, 21:45
Арсенал – Челси, 16:00
29 декабря
Ливерпуль-Вулвергемптон, 18: 30
Манчестер Сити – Шеффилд Юнайтед, 20:00
21 тур
1 января
Бернли – Астон Вилла, 14:30
Брайтон – Челси, 14:30
Уотфорд-Вулвергемптон, 17: 00
Ньюкасл Юнайтед – Лестер, 17:00
Саутгемптон – Тоттенхэм, 17:00
Вест Хэм-Борнмут, 19: 30
Манчестер Сити – Эвертон, 19:30
Норвич-Кристал Пэлас, 19: 30
Арсенал – Манчестер Юнайтед, 22:00
2 января
Ливерпуль – Шеффилд Юнайтед, 22:00
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