Boxing Day 2019/2020: дата начала и расписание матчей английской Премьер-лиги

26-го декабря стартует так называемый Boxing Day 2019/2020 в рамках чемпионата Англии по футболу. За одну неделю состоятся три тура АПЛ. Дата начала и расписание матчей – читайте в материале Спорт24.

19 тур 26 декабря

Тоттенхэм – Брайтон, 14:30

Астон Вилла – Норвич, 17:00

Борнмут – Арсенал, 17:00

Эвертон – Бернли, 17:00

Кристал Пэлас-Вест Хэм, 17: 00

Челси – Саутгемптон, 17:00

Шеффилд Юнайтед – Уотфорд, 19:30

Манчестер Юнайтед – Ньюкасл Юнайтед, 22:00

Лестер – Ливерпуль, 21:45 27 декабря

Вулвергемптон-Манчестер Сити, 21: 45 Смотрите также: "Зенит" продолжил серию побед, "Арсенал" снова потерял очки: результаты 18 тура АПЛ 20 тур 28 декабря

Брайтон – Борнмут, 14:30

Уотфорд – Астон Вилла, 17:00

Ньюкасл Юнайтед – Эвертон, 17:00

Саутгемптон-Кристал Пэлас, 17: 00

Вест Хэм-Лестер, 19: 30

Норвич – Тоттенхэм, 19:30

Бернли – Манчестер Юнайтед, 21:45

Арсенал – Челси, 16:00 29 декабря

Ливерпуль-Вулвергемптон, 18: 30

Манчестер Сити – Шеффилд Юнайтед, 20:00 21 тур 1 января

Бернли – Астон Вилла, 14:30

Брайтон – Челси, 14:30

Уотфорд-Вулвергемптон, 17: 00

Ньюкасл Юнайтед – Лестер, 17:00

Саутгемптон – Тоттенхэм, 17:00

Вест Хэм-Борнмут, 19: 30

Манчестер Сити – Эвертон, 19:30

Норвич-Кристал Пэлас, 19: 30

Арсенал – Манчестер Юнайтед, 22:00 2 января

Ливерпуль – Шеффилд Юнайтед, 22:00