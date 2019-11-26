Бразильский полузащитник "Шахтера" рассказал, что не дает ему лучше выучить русский язык

Донецкий "Шахтер" во вторник, 26 ноября, сыграет против "Манчестер Сити". Перед этим матчем игрок "горняков" Алан Патрик дал интервью официальному сайту УЕФА.

О детстве в Бразилии

У нас дома всегда где-то был мяч. Папа много играл на региональном уровне. Почти пробился в профессионалы и потом поддерживал меня на этом пути. Я постоянно ездил на его матчи, брал с него пример. Так что внутри меня всегда было нечто, что заставляло любить футбол. Если бы не футбол, возможно, я бы подался в музыканты. Обожаю петь и слушать музыку, это важная часть моей жизни.



Алан Патрик в матче за "Шахтер"

О кумире детства

В 2004 году я покинул родной город Катандуву и в 12 лет приехал в Сантос. Это был пик карьеры Роналдиньо в "Барселоне". Для меня он был кумиром, его игра завораживала. Техника, интеллект, харизма. Что он вытворял на поле! Я начинал на такой же позиции (потом ее поменяли в "Шахтере") и постоянно пытался перенимать что-то у него. К тому же у Роналдиньо не только был огромный талант, он помогал добывать трофеи. Это очень важно. Это то, благодаря чему ты входишь в историю.

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О качестве, которые взял бы у Роналдиньо

Боже, дай мне их все! Особенно я хотел бы его мышление, решительность и остроту, способность мгновенно принимать решения и делать точные передачи. Он всегда показывал шоу, но есть одна из самых важных вещей в футболе – забивать голы. Он умел забить в любой ситуации. Например, гол "Челси", когда в очень сложный момент он умудрился пробить носком бутсы и отправить мяч в сетку.

Но я брал пример не только с него. Я вообще много смотрю футбол, наблюдаю за разными игроками и стараюсь чему-то научиться у них.



Алан Патрик забил гол загребскому "Динамо" в Лиге чемпионов

О переходе в "Шахтер"

Получив предложение от "Шахтера", я подумал, что это может быть прекрасная возможность для меня. История бразильских игроков в клубе сразу привлекла мое внимание. Это другая страна и другая культура, но тот факт, что в команде много бразильцев, повлиял на мое решение. "Шахтер" сильно вырос за последние годы и, похоже, продолжит расти дальше. Для меня большая честь быть частью такого клуба, творить его историю, как это делали другие бразильцы.

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О лучших друзьях в команде

В первую очередь – это Жуниор Мораес, которого я знал еще до того, как мы начали играть вместе. Мы родом из одного города, потом в Сантосе жили по соседству, поэтому в итоге стали ближе друг к другу. Но есть и другие, например, Марлос и Тайсон. Здорово, что мы всегда вместе. У нас крепкая дружба.



Алан Патрик принимает поздравления от Мораеса

О свободном времени

После тренировки я еду домой, забираю сына со школы, слушаю музыку. Еще учу русский язык, каждый день стараюсь выучить что-то новое. Я здесь много лет и, честно говоря, мог бы говорить лучше, если бы не столько бразильцев в команде. Мы проводим много времени вместе, поэтому меньше возможностей практиковаться в русском.

Иногда к нам приезжают гости. Недавно были друзья из Бразилии, мы с женой сводили их в центр Киева, на Майдан Незалежности. Это красивые места, мы обычно туда ходим, когда собираются друзья и члены семьи.

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О работе с Луишем Каштру

У меня было много разных тренеров. Работать с Луишем – удовольствие. Как, впрочем, и со всеми моими бывшими тренерами. Я учился у них, изучал их философию. Луиш много общается с игроками, дает полезные советы. А мы внимательно слушаем его, потому что это очень опытный специалист. Мы уже многому научились у него.

Все фото: ФК "Шахтер"