Челси – Арсенал: где смотреть онлайн матч чемпионата Англии

"Челси" в лондонском дерби сыграет против "Арсенала". Поединок в рамках 24 тура чемпионата Англии состоится во вторник, 21 января. Посмотреть поединок можно онлайн и по телевидению.

Матчи чемпионата Англии в Украину транслирует канал Setanta Sport. Канал доступен на ОТТ-сервисах: Megogo, Sweet TV, Divan TV и Oll.tv. Однако на каждом из этих сайтов доступ к трансляции платный и требует регистрации.

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Поединок "Челси" – "Арсенал" состоится во вторник, 21 января. Начало игры в 22:15.

О включении Setanta Sports в свои пакеты сообщили такие провайдеры: "Терра-Телеком" (Киевская область), "Инфомир" (Одесса), "ЛокалНет" (Киев), "Копейка" (Львов) и "Бриз" (Одесса). Также канал доступен и для пользователей Xtra TV. Канал доступен всем пользователям сервиса Ланет.TV.

Сейчас команды в турнирной таблице разделяет 19 очков. "Челси" набрал 39 баллов и занимает четвертую строчку.

Зато "канониры", которые сменили главного тренера, набрали 29 баллов и занимают только 10-ю позицию.

Обзор матча "Челси" – "Арсенал" читайте на сайте Спорт24.