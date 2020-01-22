"Арсенал" вырвал невероятную ничью у "Челси", 65 минут играя в меньшинстве – видео

Лондонское дерби между "Челси" и "Арсеналом" во вторник, 21 января, закончилось вничью 2:2. Два гола были забиты уже в концовке встречи, а "канониры" еще с середины первого тайма играли в меньшинстве.

Челси – Арсенал 2:2

Голы: Жоржинью, 28 (Пэн), Аспиликуэта, 84 – Мартинелли, 63, Бельерин, 87

Удаление: Давид Луис, 26 (Арсенал)

Выходить вперед "Челси" мог еще на 15-й минуте, когда мяч после удара Хадсон-Одой попал в перекладину ворот. И в середине первого тайма гости таки забили. Не без помощи соперников. Мустафи неудачно сбросил мяч назад на вратаря, и его перехватил Абрахам. Давиду Луису ничего не оставалось, как сбивать нападающего, который уже обыграл голкипера и собирался пробивать по воротам. Как итог – удаление защитника "Арсенала" и пенальти в их ворота. Удар с отметки четко реализовал Жоржинью. Хотя его удар и не был мощный, но точно в угол ворот, куда не достал Лено.

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На ошибку "канониров" в первом тайме игроки "Челси" ответили "взаимностью" во втором тайме. После подачи с углового в исполнении хозяев, мяч подхватил Мартинелли. Он на полной скорости помчался к воротам соперников. Перехватить мяч у него мин Канте, но полузащитник "Челси" неудачно поскользнулся в центре поля. Поэтому игроку "Арсенала" ничто не помешало выйти на ворота Аррісабалаги и отправить мяч мимо него за линию ворот.

Впоследствии "Арсенал" забьет еще раз, но арбитр не засчитает гол из-за офсайда.

Когда матч приближался к концу, "Челси" снова вышел вперед. Аспиликуэта удачно подставил ногу после прострела от Хадсон-Одой, отправив мяч точно в угол ворот соперника. И радость хозяев поля была не долгой. Уже за три минуты никто так и не помешал Бельєріну нанести удар в дальний угол ворот из-за пределов штрафной.

В итоге ничья, которая оставила "Челси" не четвертом месте, а "Арсенал" и в дальнейшем идет десятым в турнирной таблице.

Видеообзор матча Челси – Арсенал