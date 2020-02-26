"Бавария" разгромила "Челси" в Лиге чемпионов: видео

"Бавария" уверенно победила "Челси" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Поединок в Лондоне завершился убедительной победой немецкой команды с разницей в три гола.

Челси – Бавария 0:3

Голы: Гнабри, 51, 54, Левандовский, 76

Удаление: Алонсо, 83 (Челси)

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Команды имеют давние счеты. Если отбросить встречу четвертьфинала Лиги чемпионов в 2005 году, то сразу в памяти всплывает финал 2012. В Мюнхене "Челси" в драматичном матче одолел "Баварию" и впервые выиграл Лигу чемпионов.

Через год команды снова встретились, однако на этот раз за Суперкубок УЕФА. Немцы отплатили "синим" той же монетой – победа в серии пенальти. Теперь же команды пишут новую историю.

"Бавария" по ходу сезона сменила тренера, теперь команду возглавляет Ханси Флик. Вместе с ним мюнхенцы преодолели турбулентность и вернули лидерство в чемпионате. Лига чемпионов – главная задача "Баварии" на сезон.

"Челси" из-за запрета покупать игроков, начал сезон с большим количеством молодых игроков в составе. "Аристократы" демонстрируют нестабильный футбол, но привлекательный.

Таким образом, в этом матче встречались молодость и опыт.

Безголевой тайм

Уже на первой минуте "Бавария" провела острую атаку. Альфонсо Дэвис на подступах к штрафной отдал на Мюллера и Томас нанес дальний удар. Вратарь "Челси" уверенно зафиксировал мяч в своих руках.

На 9-й минуте "аристократы" впервые ответили. После того, как Кабальеро выполнил свободный удар, Жиру выиграл верховую дуэль и практически вывел Маунта лицом к лицу с Нойером. Удар молодого игрока оказался неточным.

Через 2 минуты "Бавария" ответила чрезвычайно остро. Коман получил передачу из глубины и выбежал на "свидание" с Кабальеро. Француз пробил мимо ворот с хорошей позиции.

Еще через 4 минуты Левандовский выскочил лицом к лицу с вратарем "Челси". Поляк пробил по вратарю гостей и заработал угловой, после которого серьезной угрозы у ворот лондонцев не было.



"Челси" – "Бавария" / Фото: twitter.com/chelseafc

Ближе к середине тайма стало понятно, что "Челси" будет играть на контратаках и с помощью длинных передач на Жиру. Зато "Бавария" стремилась разорвать оборону, что им с переменным успехом удавалось.

Например, на 27 минуте Мюллер хитрой передачей вывел Левандовского на очередное рандеву с 38-летним Кабальеро. Голкипер выиграл снова дуэль.

Через две минуты Мюллер включил режим Коутиньо и пробил обводящим ударом с дальнего расстояния. Мяч шел в левый нижний от Кабальеро угол, но разминулся со стойкой.

На 34 минуте футболисты "Челси" организовали первую острую атаку. Все началось с неудачной передачи Нойера, которую перехватили "синие". Атака лондонцев завершилась острым прострелом Маунта, который никто не замкнул на дальней штанге.

"Бавария" ответила сразу и очень остро. Гнабри прекрасно навесил в штрафную на Мюллера и тот пробил затылком. Мяч попал в перекладину, после чего Рюдигер разрядил ситуацию, выбив мяч.

В конце тайма у "Челси" прошла еще одна быстрая контратака. Алонсо прорвался левым флангом, "посадил" Павара на "пятую" точку и пробил по воротам. Нойер парировал удар, отбив мяч за пределы поля.

Челси – Бавария видеообзор первого тайма

Разгром "пенсионеров"

В начале тайма у "Челси" была еще одна стопроцентная возможность. Маунт вышел один на один с Нойером, но не переиграл голкипера "Баварии". После этого Баркли пробил в Мануэля с близкого расстояния.

Но даже, если бы мяч пересек линию ворот, арбитр бы отменил гол. Маунт находился в положении вне игры. Единственный вывод момента – "Челси" понял, что "Бавария" не безгрешна в обороне.

Острый момент изрядно разозлил мюнхенцев. Следующая же атака "Баварии" завершилась голом. Гнабри решил развить атаку через Левандовского, который вместо того, чтобы пробить, отдал пас в центр штрафной. Там первым на мяче был все тот же Гнабри и переправил мяч в пустые ворота – 0:1.

Видео первого гола Гнабри

На 54 минуте дела "Челси" стали плохи. И это не потому, что на поле вышел вратарь "синих" Кепа. "Бавария" развила атаку через левый фланг. И снова для хозяев злым гением стал Гнабри.

Серж прекрасно открылся из-за спины защитников и получил пас на ход от Левандовского. Гнабри бильярдным ударом попал в нижний угол-0: 2.

Видео второго гола Гнабри

Для Гнабри это уже 6-й гол в Лондоне за два матча. До того на групповом этапе Серж "отгрузил" 4 мяча "Тоттенхэму".

"Бавария" не хотела сбавлять обороты и моменты у ворот Кабальеро возникали один за одним. На 59 минуте Мюллер пошил в дураки всю защиту "Челси" и с лицевой линии отдал замечательный пас на Гнабре. Серж из пределов штрафной пробил мощно, но выше ворот.

Доминирование "Баварии" заставило Фрэнка Лэмпарда вмешиваться в игру. На поле появились Абрахам и Виллиан, которые вышли вместо Жира и Баркли соответственно.

На 64 минуте для "Баварии" произошел досадный инцидент. Кингсли Коман получил травму задней поверхности бедра. Вместо него на футбольное поле вышел ексгравець "Ливерпуля" Коутиньо.

Через четыре минуте после замены Комана "Бавария" провела еще одну острую атаку. Мюллер обыграл защитников и ворвался в штрафную. Томас сделал навес на свежего Коутиньо, но бразилец не смог нанести акцентированного удара.

Едва не подвел "Баварию" на 69 минуте Киммих. Хавбек отдал передачу поперек поля, которую перехватил Маунт. Игрок пробежал несколько метров и пробил по воротам Нойера, но не попал. Следует отметить, что Ноер в момент удара только добегал до своих владений.

На 76 минуте "Бавария" в третий раз воплотила свое преимущество в гол. Невероятный канадец Дэвис буквально разорвал правый фланг обороны "Челси". Альфонсо продрался к штрафной и идеально выкатил на Левандовски, который забил свой 11-й гол в этой Лиге чемпионов и вышел на первое место в списке бомбардиров.



Левандовский забивает "Челси" / Фото: twitter.com/FCBayernEN

"Челси" едва ли не впервые с начала второго тайма ответил на 80-й минуте. Педро, который появился на поле во втором тайме, прострелил вдоль линии ворот Нойера. Но передачу испанца никто из игроков не замкнул.

Еще одну возможность "пенсионеры" имели после досадной ошибки Киммиха, который потерял мяч в центре поля. Абрахам пытался продраться сквозь оборону мюнхенцев, но Боатенг в прекрасном стиле отобрал мяч у нападающего.

Еще хуже дела "Челси" стали на 83 минуте. Арбитр, просмотрев видеоповтор, решил изъять Маркоса Алонсо. Испанец ударил Левандовского по лицу и отправился отдыхать.

В компенсированное время преимущество "Баварии" мог увеличить Горецка. Но его удар после углового чудом не оказался в воротах через удачную игру защитников на линии ворот. На этом "Бавария" остановилась.

Мюнхенцы победили "Челси" на выезде с убедительным счетом и сделали первый шаг на пути к четвертьфиналу. Ответный Матч состоится 18 марта в Мюнхене.