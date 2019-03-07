Челси – Динамо: анонс на матч 1/8 финала Лиги Европы

Киевскому "Динамо" выпал довольно сложный жребий 1/8 финала Лиги Европы – лондонский "Челси". Первая игра между командами состоится в четверг, 7 марта, на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне. О всем самом интересном и важном вокруг этого матча – в материале Спорт24.

Челси – Динамо. Главное

Что: первый матч 1/8 финала Лиги Европы

Где: "Стэмфорд Бридж", Лондон

Когда: Четверг, 7 марта, 22:00

Трансляция: телеканал "Футбол 2", сайт видеосервиса Oll.tv, текстовая трансляция – Спорт24

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История противостояний

"Челси" и "Динамо" уже пересекались раньше. На групповом этапе Лиги чемпионов 15/16 встреча в Лондоне закончилась победой хозяев 2:1, а в Киеве команды сыграли в нулевую ничью. В итоге оба соперника вышли в плей-офф турнира.

Киевское "Динамо" достаточно часто встречалось с английскими клубами, 26 матчей. Один из последних успехов в играх с англичанами – яркий поединок против "Эвертона", в котором киевляне получили наибольшую результативную победу над английскими командами – 5:2. Эта встреча и вовсе стала самой результативной за всю историю противостояний с англичанами.

Потери команд

На выходных "Динамо" разобралось на выезде с "Десной", выиграв 2:1. С таким же счетом в дерби Западного Лондона победил "Челси" – также на выезде подопечные Сарри обыграли "Фулхэм".

"Динамо" точно не помогут Артем Беседин, Микель Дуелунд, Беньямин Вербич, Фран Соль, Владислав Супряга, Иосиф Пиварич, Че Че, Витор Буэно.

А вот в "Челси", как заверил главный тренер Маурицио Сарри, травмированных нет.

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Слово тренерам

"У нас сейчас нет проблем с травмами и болезнями, однако игроки немного устали. Поэтому в матче Лиги Европы мы проведем небольшую ротацию. Однако это вовсе не означает, что мы отдаем предпочтение борьбе за попадание в первую четверку в АПЛ. Лига Европы – не менее важная цель для нас. Что касается "Динамо", то это очень хорошая молодая команда с очень быстрыми вингерами, которые особенно опасны на контратаках. Легко нам точно не будет, и чтобы пройти дальше, придется показать все, на что мы способны", – рассказал главный тренер "Челси" Маурицио Сарри.

"Схему менять не будем, вместо одного нападающего выйдет другой. Вместо Франа выйдет Русин. Что касается других вариантов [замены Вербича], то мы увидим завтра. Эти игры [как с "Челси"] состоят из двух матчей. Перед каждым матчем, как я говорил против "Олимпиакоса", шансы 50 на 50", – заявил тренер киевлян Александр Хацкевич.

Прогноз на матч

"Челси" на моральном подъеме после тяжелого периода, поэтому стоит ожидать от лидера доминирование на своем поле. "Динамо" остается обороняться и ждать ошибок соперника, которые точно будут – игра "Фулхэма" это показала. В таком случае гол на выезде будет важным достижением, но кто же его забьет, если нет основного форварда и главного бомбардира?

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По нашему мнению, "Динамо" даже с такой скамейкой травмированных сможет проявить характер. 1:0 или 2:1 в пользу "аристократов" будет неплохим результатом для "бело-синих" на выезде.