Челси – Динамо: где смотреть онлайн матч Лиги Европы

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Челси – Динамо: где смотреть онлайн матч Лига Европы 2018/2019
Челси – Динамо смотреть онлайн / GETTY IMAGES

Киевское "Динамо" сыграет против лондонского "Челси". Это будет матч 1/8 финала Лиги Европы. Первая игра состоится в Лондоне в четверг, 7 марта. Просмотреть ее можно будет в Украине как по телевидению, так и онлайн.

Показ матчей Лиги Европы в Украине осуществляет "Медиа группа Украина", куда входят телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2". Именно на втором и будет транслироваться матч "Челси" – "Динамо". Начало трансляции – в 21:50. Кроме того, в 21:15 на телеканале "Футбол 2" стартует программа "Шлях до Баку", в которой приглашенные гости дадут прогноз на матч.

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Смотреть онлайн матч "Челси" – "Динамо" можно на сайте видеосервиса Oll.tv. Стоит заметить, что доступ к видео платныйи требует регистрации. Можно оформить доступ на 24 часа за 39 гривен, или месячный абонемент за 69 гривен. При этом доступными становятся все трансляции матчей, которые проводят телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2".

Текстовую онлайн-трансляцию матча "Челси" – "Динамо" проведет Спорт24. Она начнется незадолго до начала матча.

Матч Лиги Европы "Челси" – "Динамо" состоится в четверг, 7 марта. Начало встречи – в 22:00. Победитель этой пары выйдет в 1/4 финала Лиги Европы.

Отметим, что до этого пути команд пересекались дважды в Лиге чемпионов. Один матч команды сыграли вничью, а в другой игре победили лондонцы.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Челси Лига Европы Динамо
Источник: 24 Канал
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