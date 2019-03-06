Челси – Динамо прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

Киевское "Динамо" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы сыграет против лондонского "Челси". Игра состоится на выезде. Букмекеры оценили шансы каждой из команд как на победу в этом матче, так и на проход в четвертьфинал Лиги Европы в целом

Команды встречались лишь дважды в рамках группового турнира Лиги чемпионов 2015/16. Тогда в Киеве была зафиксирована нулевая ничья, а в Лондоне хозяева вырвали победу 2:1. Сейчас, как и более 3 лет назад, откровенным фаворитом букмекеры снова считают английский клуб. Причем все больше людей ставят против киевлян, поэтому коэффициент на их успех растет.

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Прогноз от William Hill

Ведущая британская букмекерская контора оценила победу "Челси" в домашнем матче в 1,28. В то время как на победу "Динамо" коэффициент до 11,0. На то, что команды так и не смогут выявить сильнейшего – 5,25.

Что касается авторов гола, то скорее всего могут забить сразу три футболиста – Эден Азар, Гонсало Игуаин и Оливье Жиру – по 2,05.

На проход "Челси" в 1/4 финала Лиги Европы букмекер дал коэффициент 1,17, а на то, что "Динамо" пройдет дальше – 4,50.

Прогноз от PariMatch

Немного больший коэффициент на победу "Челси" в PariMatch – 1,29. При этом, что победа "Динамо" оценена в 13,0. Ничья в матче – 5,60.

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На гол от Оливье Жиру букмекер дает коэффициент 1,95. На то, что дальше пройдут "аристократы" букмекер дает коэффициент 1,20, а на "Динамо" – 4,56.

Прогноз от Marathon bet

Их букмекеры дали самый высокий коэффициент на победу "синих" – 1,31. Победа "Динамо" в этом противостоянии – 12,50. Ничья в матче – 5,60.

Матч Лиги Европы "Челси" – "Динамо" состоится в четверг, 7 марта. Начало встречи – в 22:00. Видео голов и обзор матча – на сайте Спорт 24.

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