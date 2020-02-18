"Манчестер Юнайтед" третий раз в сезоне победил "Челси", VAR отменил два гола лондонцев – видео

В центральном матче 26-го тура АПЛ "Челси" дома потерпел поражение от "Манчестер Юнайтед" со счетом 0:2.

Челси – Манчестер Юнайтед 0:2

Голы: Марсьяль, 45, Магуайр, 66

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"Манчестер Юнайтед" забил по голу в каждом тайме. На 45-й минуте Уан-Биссака выполнил великолепный навес в штрафную, где Марсьяль головой подрезал мяч под дальнюю штангу. "Красные дьяволы" удвоили преимущество на 66-й минуте, когда Магуайр также головой отправил мяч в сетку после навеса Бруну Фернандеша.

"Челси" имел несколько возможностей изменить ситуацию на поле и даже забил два гола, но арбитр дважды не засчитал взятие ворот после просмотра видеоповтора. Рефери сначала отменил гол Зумы, а потом Маунта.

"Манчестер Юнайтед" победой над "Челси" поднялся на седьмое место АПЛ, лондонцы остались на четвертом.

В первом круге английской Премьер-лиги матч также завершился победой "Манчестер Юнайтед" – 4:0. Также в этом сезоне "Манчестер Юнайтед" выбил "Челси" из Кубка английской лиги, победив "синих" в 1/8 финала со счетом 2:1.

Челси – Манчестер Юнайтед видеообзор матча