Ярмоленко помог "Вест Хэму" сенсационно победить "Челси" на выезде: видео

"Вест Хэм" неожиданно обыграл "Челси" в матче 14 тура чемпионата Англии, отложив увольнение Мануэля Пеллегрини с поста главного тренера.

Челси – Вест Хэм 0:1

Гол: Крессвелл, 48

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Хозяева почти весь матч владели инициативой, однако забить команде Фрэнка Лэмпарда не удалось. А вот "Вест Хэм" реализовал свой один из немногих шансов: Крессвеллу удался красивый удар с угла вратарской. "Молотобойцы" забили позже и второй мяч, но рефери его отменил из-за офсайда.

Видео гола Крессвелла

"Вест Хэм" выиграл впервые с конца сентября, Андрей Ярмоленко вышел на замену во втором тайме и отметился желтой карточкой.

Также команда тренера Фрэнка Лэмпарда продлила серию без побед до трех матчей. Ранее "Челси" не удалось обыграть "Валенсию" (2:2) в Лиге чемпионов, а также "Манчестер Сити" (0:1) в АПЛ.