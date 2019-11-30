Ярмоленко помог "Вест Хэму" сенсационно победить "Челси" на выезде: видео
"Вест Хэм" неожиданно обыграл "Челси" в матче 14 тура чемпионата Англии, отложив увольнение Мануэля Пеллегрини с поста главного тренера.
Челси – Вест Хэм 0:1
Гол: Крессвелл, 48
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Хозяева почти весь матч владели инициативой, однако забить команде Фрэнка Лэмпарда не удалось. А вот "Вест Хэм" реализовал свой один из немногих шансов: Крессвеллу удался красивый удар с угла вратарской. "Молотобойцы" забили позже и второй мяч, но рефери его отменил из-за офсайда.
Видео гола Крессвелла
"Вест Хэм" выиграл впервые с конца сентября, Андрей Ярмоленко вышел на замену во втором тайме и отметился желтой карточкой.
Также команда тренера Фрэнка Лэмпарда продлила серию без побед до трех матчей. Ранее "Челси" не удалось обыграть "Валенсию" (2:2) в Лиге чемпионов, а также "Манчестер Сити" (0:1) в АПЛ.