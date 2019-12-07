"Эвертон" после отставки тренера легко обыграл "Челси"

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Результаты 16 тура АПЛ / twitter.com/chelseafc

С 7-го по 9 декабря в Англии состоится 16 тур чемпионата страны по футболу. Результаты матчей и видео голов смотрите в материале Спорт24.

Эвертон – Челси 3:1

Голы: Ричарлисон, 5, Калвер-Льюин, 49, 84 – Ковачич, 52

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На неделе "ириски" отправили в отставку главного тренера Марко Силву. Это не помешало "Эвертону" разгромить "Челси", после унизительного поражения в предыдущем туре от "Ливерпуля".

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол АПЛ
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