"Эвертон" после отставки тренера легко обыграл "Челси"
С 7-го по 9 декабря в Англии состоится 16 тур чемпионата страны по футболу. Результаты матчей и видео голов смотрите в материале Спорт24.
Эвертон – Челси 3:1
Голы: Ричарлисон, 5, Калвер-Льюин, 49, 84 – Ковачич, 52
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На неделе "ириски" отправили в отставку главного тренера Марко Силву. Это не помешало "Эвертону" разгромить "Челси", после унизительного поражения в предыдущем туре от "Ливерпуля".
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