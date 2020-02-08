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Диего Симеоне – самый высокооплачиваемый тренер в Европе, Гвардиола – второй, Зидан только пятый

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Диего Симеоне / goal.com

Французская газета L'Équipe опубликовала рейтинг самых высокооплачиваемых тренеров в топ-5 чемпионатах Европы – Англии, Испании, Италии, Франции и Германии.

Первое место в рейтинге занял тренер испанского "Атлетико" Диего Симеоне. Его зарплата до уплаты налогов составляет 3,6 миллиона евро в месяц. Стоит отметить. что никто из игроков "Атлетико" столько не зарабатывает.

К слову: У Месси самая большая зарплата в футболе, Роналду получает почти вдвое меньше

На втором месте – тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола. Он получает 1,94 миллиона евро до уплаты налогов.

Третье и четвертое место делят еще два наставника английских клубов – Жозе Моуриньо из "Тоттенхэма" и Юрген Клопп из "Ливерпуля" ежемесячно зарабатывают по 1,46 миллиона евро (тоже до уплаты налогов).

Замыкает первую пятерку Зинедин Зидан. Его оклад в мадридском "Реале" – лишь 1,4 миллиона евро в месяц. Несколько ему уступает тренер "Интера" Антонио Конте – 1,38 миллиона евро.

Новый тренер "Барселоны" Кике Сетьен получает только 500 тысяч евро в месяц.

Больше о нем: Тренер "Барселоны" Кике Сетьен – любитель шахмат и игры в пас, фанат Бускетса и Месси

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Новости Спорта Спорт Юрген Клопп Жозе Моуринью Футбол Диего Симеоне
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