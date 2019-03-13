Имеет ли "Динамо" шансы в матче против "Челси": прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

Киевское "Динамо" за выход в четвертьфинал Лиги Европы сыграет против лондонского "Челси". Первый матч украинская команда на выезде проиграла с разгромным счетом 3:0. Букмекеры оценили шансы "Динамо" на победу в домашнем матче и на выход в 1/4 финала Лиги Европы.

Но после разгромного поражения в Лондоне и из-за проблем с составом, букмекеры не верят в шансы киевлян на выход в четвертьфинал. Коэффициент на такое событие колеблется от 26,0 до 40,0. На проход в 1/4 финала Лиги Европы "Челси" ставки почти не принимаются.

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Британские эксперты в матче "Динамо" – "Челси" отдали предпочтение английскому клубу. Коэффициент на их победу в Киеве – 2,15. На то, что "Динамо" сможет победить соперника на своем поле – 3,50. Большая вероятность, что матч закончится в ничью – 3,25.

При этом на приемлемую для "Динамо" победу 3:0, которая только переведет матч в овертайм, коэффициент 41,0. Победа 4:1 получила коэффициент 71,0. Для примера, победа "Челси" в этом матче 3:0 оценена лишь в 17,0.

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Здесь букмекеры оценили победу "Динамо" коэффициентом 3,60. Победа "Челси" – 2,21. Ничья в матче – 3,30.

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Победа "Динамо" 3:0 здесь получила коэффициент 40,0. На то, что киевляне забьют четыре гола или больше (без разницы забитых голов "Челси") – 28,0.

Прогноз "Фаворит спорт"

Букмекеры этой конторы дают самый низкий коэффициент на победу "Динамо" – 3,45. На то, что "Челси" победит и во втором матче – 2,14. Ничья – 3,40.

На проход "Динамо" в четвертьфинал их эксперты выставили коэффициент 40,0. При этом победа одного из клуба в овертайме – по 60,0, а в серии пенальти – по 75,0.

Матч "Динамо" – "Челси" состоится в Киеве в четверг, 14 марта. Начало встречи в 19:55. Видео голов и обзор матча – на сайте Спорт24.