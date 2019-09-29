"Динамо" в тяжелом матче победило "Днепр-1": видео

Киевское "Динамо" вышло из череды неудач. В матче 9-го тура УПЛ киевляне дома победили неуступчивый "Днепр-1".

Динамо – Днепр-1 2:0

Голы: Вербич, 30, Цыганков, 80 (пен)

Среди недели "Динамо" сыграло довольно тяжелый матч против "Мариуполя". Победить удалось лишь в добавленное арбитром время благодаря голу Вербича. А "Днепр-1" тогда же сыграл матч Кубка Украины, на выезде уверенно обыграв лидера Первой лиги "Агробизнес".

В этом матче гости не могли рассчитывать на одного из ключевых игроков – арендованный у "Динамо" Сергей Булеца не мог сыграть против киевлян. Зато сыграл Владислав Супряга. Он в этом матче вышел со старта.

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"Динамо" забило гол уже на 6-й минуте. Но арбитр не засчитал гол Гармаша из-за офсайда. Хотя полузащитник был на линии с соперником. Впоследствии на 16-й минуте мог отличиться Соль. Нападающий получил пас в штрафную, сумел не дать Юрчуку выбить мяч из-под ног. Но пробивал с разворота и не попал в створ ворот. За три минуты тот же Гармаш сумел пробить Юрчука с близкого расстояния.

Открыть счет "Динамо" сумело аж на 30-й минуте. Цыганков перед центральным кругом отдал пас на Миколенко в штрафную, а уже оттуда защитник в падении прострелил на Вербича. Полузащитника никто не оберегал перед воротами, и он в касание переправил мяч в пустые ворота.

Видео гола Вербича

Гол забил и "Днепр-1". Но его не засчитали. Супряга поборолся за мяч и отдал его на Назаренко. Тот сбросил под удар Когуту. Мощный удар низом от полузащитника – и Бущан едва отбил мяч. Первым на добивании оказался Чичиков. Он отправил мяч за линию ворот, но судья сразу же зафиксировал офсайд.

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Эффектный гол мог забить и Цыганков. Полузащитник, получив пас от Соля, сам решил пойти к воротам. Он собрал вокруг себя трех соперников и пробил низом в дальний угол ворот. Но удар оказался неточным. Мог и Вербичи оформить дубль. Ему под удар мяч сбросил Сидорчук. Но удар в касание с линии штрафной – и мяч пролетел мимо угла ворот. С этим команды и ушли на перерыв.

Во втором тайме так много моментов уже не было. Хотя забивать могли обе команды. Особенно опасно было после 70-й минуты. Именно тогда Цыганков мог забить гол в пустые ворота. Юрчук сыграл головой на выходе. Но первым на подборе оказался именно игрок "Динамо". Цыганков пробивал мимо голкипера, но Лопыренок сумел выбить мяч, который уже летел в пустые ворота.

На 77-й минуте Юрчук еще раз спас "Днепр-1". На этот раз Цыганков пробивал со штрафного. Мяч летел в верхний угол ворот, но голкипер в прыжке дотянулся до него, кончиками пальчиков переведя его в перекладину. А уже потом заблокировал добивание.

Но потом в ворота "Днепр-1" был назначен пенальти. Арбитр заметил фол на Беседине в штрафной. Пробивал Цыганков. Виктор отправил мяч в один угол, в то время как голкипер прыгнул в другой.

Видео гола Цыганкова

В конце встречи Когут мог отквитать один гол для "Днепр-1". Однако Бущан потянул удар в дальний угол низом.

"Динамо" впервые выигрывает дома в чемпионате Украины. И поднимается на третье место. "Днепр-1" же теряет возможность подняться в топ-6, оставшись на седьмой позиции.