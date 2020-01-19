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Флойд Мейвезер бросил вызов Конору МакГрегору: бой может состояться уже в 2020 году

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Бой Флойда Мейвезера и Конора МакГрегора / Getty Images

Непобедимый американский боксер Флойд Мейвезер (50 боев, 5 побед, 27 из них нокаутом) бросил вызов бойцу смешанных единоборств Конору Макгрегору. В свое время они уже провели один бой.

После победы МакГрегора в бою против Серроне за 40 секунд, Мейвезер опубликовал пост в Instagram.

К слову: Как МакГрегор отправил Серроне в нокаут за 40 секунд – видео всего боя

На картинке изображены оба спортсмена, а также надпись "Mayweather McGregor 2 2020". Там боксер дает понять, что готов к бою-реваншу против МакГрегора, который может состояться уже в 2020 году.

Бой между Флойдом Мейвезером и Конором МакГрегором состоялся 26 августа 2017 года. Он проходил по правилам бокса. Мейвезер одержал победу техническим нокаутом в 10-м раунде.

Бой получил название "Денежный бой" (The Money Fight), поскольку организаторы заработали на нем 600 миллионов долларов, а гонорары составили 100 миллионов долларов и 30 миллионов долларов соответственно для победителей и побежденных.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Бокс Смешанные единоборства Конор МакГрегор
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