Формула-1 назвала дату старта сезона, отменено очередное гран-при

Новый сезон Формулы-1 может стартовать в середине лета или в начале марта в Австрии. Несмотря на то, что некоторые гран-при официально отменены, руководители "королевы автоспорта" хотят провести 15 – 18 этапов.

Руководитель Формулы-1 Чейз Кэри рассказал о том, как планируется организовать календарь сезона-2020, информирует сайт Ф-1.

Читайте также Бывший руководитель Ferrari стал водителем скорой, чтобы бороться с коронавирусом

По словам Кэри, Формула-1 рассчитывает начать сезон в июле и провести 15 – 18 гран-при, хотя 27 апреля было объявлено об отмене гран-при Франции.

Мы планируем начать гоняться в Европе в июле, августе и начале сентября, при этом первый этап должен состояться в Австрии с 3 по 5 июля. В сентябре, октябре и ноябре Формула-1 будет гоняться в Европе, Азии и Америке, а в декабре мы завершим сезон в Бахрейне и Абу-Даби, проведя 15 – 18 гонок,

– заявил Кэри.

Как заявил Кэри, календарь сезона будет опубликован, как только будет такая возможность. Он также заявил, что первые гонки пройдут без зрителей.

Надо будет решить множество проблем, связанных с действиями, которые должны будут сделать команды и наши партнеры для того, чтобы работать в каждой стране. Здоровье и безопасность всех участников останется приоритетом, и мы сможем двигаться вперед, только если предпримем все меры для того, чтобы избежать рисков и проблем,

– отметило руководство Ф-1.

Он добавил, что Формула-1 сотрудничает с Международной автомобильной федерацией (ФИА) и командами, чтобы обеспечить долгосрочное будущее гонок.

Стоящее Звезда Формулы-1 постригся в прямом эфире и собрал деньги для борьбы с COVID-19

"Разрабатываем новые технические, спортивные и финансовые правила, которые улучшат качество борьбы на трассе, а также помогут всем вовлеченным бизнес-структурам, особенно в свете пандемии", – сообщил Кэри.

Из-за пандемии коронавируса были отменены или перенесены первые десять этапов 2020 года.

Гран-при Монако не состоится впервые за 65 лет.

Предполагается, что Формула-1 начнет сезон, проведя по две гонки в Австрии и Великобритании.

Организаторы гонки на трассе "Сильверстоун" сообщили, что гонка состоится без зрителей при любых условиях.

Silverstone Circuit announce that any #F1 races staged there in 2020 will take place behind closed doorshttps://t.co/TGSXdSkhSe — Formula 1 (@F1) April 27, 2020

Больше новостей о футболе, баскетболе, биатлоне и все интересное из мира спорта – читайте в разделе Спорт24.