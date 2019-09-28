Главный тренер "Шахтера" прокомментировал трансфер Степаненко в АПЛ

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Главный тренер "Шахтера" не знает о трансфере Степаненко
Главный тренер "Шахтера" не знает о трансфере Степаненко / ФК "Шахтер"

Полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Тарас Степаненко зимой может перейти в чемпионат Англии. Однако такой трансфер стал неожиданностью для главного тренера "горняков" Луиша Каштру.

Напомним, британское издание The Sun сообщило, что английский "Кристал Пэлас" получил согласие на переход полузащитника Тараса Степаненко. Трансфер может состояться зимой. При этом еще летом клуб пытался купить игрока.

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После матча с "Ворсклой", в котором "Шахтер" разгромил соперника 4:0, у главного тренера "горняков" спросили про этот переход.

"Когда, в январе? В январе уезжает в Англию? Ну, когда вы так говорите. Сюрприз, не знал. Попробую узнать", – ответил на это Луиш Каштру.

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Теги: Футбол Спорт Шахтер Трансферы
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